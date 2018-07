vor 54 Min.

Schraube im Reifen: Motorradfahrer und Sozia stürzen

Durch unglückliche Umstände ist nahe Harburg ein Unfall passiert. Ein 37-Jähriger und seine Begleiterin wurden verletzt.

Eine auf der Straße liegende Schraube hat am frühen Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Mündling und Harburg einen Unfall ausgelöst. Nach Auskunft der Polizei bohrte sich das Metallteil in den Reifen eines Motorrads, mit dem ein 37-Jähriger und seine Sozia, 16, unterwegs waren. Weil die Luft aus dem Reifen entwich, verlor der Mann einige hundert Meter vor dem Listhof/Kratzhof die Kontrolle über die Maschine, kam von der Straße ab und stürzte. Der 37-Jährige brach sich nach ersten Erkenntnissen das Schlüsselbein, die Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (dz)

