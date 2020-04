"Schrecklich" - die Corona-Krise in den Partnergemeinden

Plus Frankreich und Italien sind in großer Not. In den Partnergemeinden im Landkreis Donau-Ries sorgt man sich um die Freunde dort. Ein Wiedersehen scheint derweil in weiter Ferne zu liegen

Die Corona-Krise trifft Italien und Frankreich besonders stark. Die Ausgangsbeschränkungen sind dort wesentlich strenger als in Deutschland. In beiden Ländern können die Einwohner nicht einmal ihre vier Wände verlassen, höchstens alle drei Tage zum Einkaufen beim Händler um die Ecke. „Die Lage ist dramatisch“, sagt einer, der im Norden Italiens ein Domizil hat: Der Donauwörther Unternehmer Helmut Unger wäre jetzt eigentlich dort, um das Frühjahr zu erleben.

Beklemmendes Warten auf Normalität in Italien

Unger, der sich am Gardasee ein eigenes Refugium geschaffen hat, ist von den Nachrichten aus Italien geschockt. Immer wieder verbringt er dort mit seiner Frau Grit eine Auszeit. „Aber wir können im Moment nicht dorthin“, bedauert er, sieht aber auch das Leid in seinem Gastland. Er kenne freilich auch das Gesundheitswesen in Italien, „da muss ich mich nicht wundern“, meint er vielsagend. Ständig steht Unger im Kontakt mit seinem Hausmeister und wartet auf die Normalität. Helmut Ungers Bruder, ehemaliger Diplomat und Generalkonsul in Izmir in der Türkei, lebt inzwischen seit vielen Jahren in Brasilien. „Auch dort ist Corona jetzt ein Thema“, berichtet Helmut Unger. Sein Bruder Manfred befürchte allerdings, dass das Virus dort zu einer großen Belastung für die Bevölkerung werde, nachdem die Gefahr zunächst als harmlos eingeschätzt worden war.

Costermano: Treffen vorerst auf Eis gelegt

Nicht unweit vom Gardasee hat Oberndorf seine Partnergemeinde Costermano. Seit 30 Jahren sind beide Kommunen in Freundschaft verbunden. „Die strengen Ausgangssperren haben unsere Freunde dort stark getroffen“, berichtet Werner Schäfstoß. Der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees steht im ständigen Austausch mit den Italienern. Eine Lehrerin habe ihm geschrieben, dass es anfangs schwer gewesen sei, die Voraussetzungen für den Internetunterricht zu schaffen. Mittlerweile habe man sich aber mit der Situation abgefunden. Eine andere Bekannte arbeitet in einem Hotel in Bardolino. „Sie wartet sehnsüchtig darauf, dass der Tourismus wieder anläuft.“ Schäfstoß lässt sich nicht entmutigen und will im August zu einem großen Vier-Tage-Fest nach Costermano fahren.

Traurige Lage auch in Gouville

Diese Zuversicht hat Harburgs Altbürgermeister Anton Fischer nicht. Er hat rege Kontakte in die Gemeinde Gouville. Die Berichte, die ihn aus der Normandie erreichen, stimmen ihn besorgt. Eigentlich wollten die Harburger im Juni nach Frankreich fahren, doch die Gastgeber haben das Treffen bereits abgesagt. Sie seien sehr traurig, so Fischer, dass es zu dem Austausch nicht komme, bei dem auch die Harburger Stadtkapelle einen Auftritt haben sollte. Nicht einmal zum Strand könnten sie gehen, haben die Freunde Fischer gesagt. Das sei schrecklich. Andererseits habe er aus den Äußerungen durchaus Verständnis für die Ausgangssperren herausgehört, die jetzt sogar bis 11. Mai verlängert worden seien. Man habe gemeinsam entschieden, dass man sich in diesem Jahr nicht mehr sehen könne. „Allein schon aus moralisch-ethnischen Gründen ist dies geboten“, meint Fischer. Der für dieses Jahr geplante Besuch sei auf kommendes Jahr verschoben worden. Dieser Schritt sei den jeweiligen Verantwortlichen nicht leicht gefallen, „aber für beide Seiten stehen Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten an oberster Stelle“.

Ebenfalls mit Frankreich in engem Austausch ist Christine Riepold aus Mertingen. Sie ist Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, das für die offiziellen Termine mit der westfranzösischen Gemeinde Sainte-Pazanne zuständig ist. Die Partnerschaft sei über Jahrzehnte gewachsen.

Ihre Freunde berichteten von einer „krassen Situation“ und von einer angespannten Lage am Krankenhaus im benachbarten Nantes, wo längst auch alle Intensivbetten belegt seien. Man sei gemeinsam betroffen, gemeinsam deprimiert, gemeinsam ratlos. Dass die Franzosen nicht mal um den Block gehen könnten, sei dramatisch. Da dürfe sich in Deutschland niemand beklagen. Zum geplanten Feuerwehrfest in Mertingen wäre eine kleine Gruppe aus Sainte-Pazanne angereist. Die schon gebuchten Flüge müssten aber wohl storniert werden.

Die Mertinger wollen Ende August nach Sainte-Pazanne fahren. Ob es dazu kommt, hängt in der Luft. Christine Riepold neigt dazu, den Termin abzusagen, „weil einige mitfahrenden Teilnehmer in ihren Betrieben bereits jetzt ihren Urlaub abnehmen müssen“.

Mehr zum Thema "Coronavirus":