vor 45 Min.

Schreiner halten zusammen

Erwin Gufler ist weiter Obermeister im Donau-Ries-Kreis. Neuer Stellvertreter

Die Jahreshauptversammlung der Schreinerinnung Donau-Ries hat in Nördlingen stattgefunden. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen. Obermeister bleibt Erwin Gufler. Er hat einen neuen Stellvertreter.

Nach einem Rückblick auf das Jahr 2018 durch Schriftführer Martin Maierhofer berichtete Gufler von der Bezirksversammlung und gab zudem einen Ausblick für die geplanten Aktivitäten der Innung im Jahr 2019. Themenschwerpunkte waren unter anderem das Zukunftsforum des Schreinerhandwerks Bayerns in Fürstenfeldbruck, die Teilnahme an der Donau-Ries-Ausstellung, die heuer in Nördlingen stattfindet, sowie der „Tag des Schreiners“.

Auch was die Ausbildung von Nachwuchsschreinern anbelangt, gab es so einiges zu besprechen. Auf der Tagesordnung in dieser Rubrik standen die Durchführung der Zwischen- und Gesellenprüfung 2019, die Gestaltung der Freisprechungsfeier sowie der auf Innungs-, Landes- und Bundesebene stattfindende Wettbewerb „Die Gute Form“, der jedes Jahr herausragende Gesellenstücke auszeichnet. Zudem beteiligt sich die Innung wieder am Berufswegekompass, der am 26. Oktober in Harburg stattfindet.

Dass der Zusammenhalt und die Kollegialität in der Innung stimmen, zeigen laut Pressemitteilung auch die geplanten Aktivitäten wie das Schreiner-Weißwurstfrühstück und die „Schreinerkirbe“ (Schreinerkirchweih).

Zu der Jahreshauptversammlung standen die Neuwahlen des Vorstands an. Es waren 24 Wahlberechtigte anwesend. Erwin Gufler, Geschäftsführer der Hermann Möbelwerkstätte in Alerheim, bleibt in seinem Amt als Obermeister der Innung. Neuer stellvertretender Obermeister wurde Günther Schmid, Geschäftsführer der Schreinerei Günther Schmid GmbH in Holzheim. Lehrlingswart Fritz Funk aus Harburg führt seine Aufgaben ebenfalls fort.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Schriftführer Martin Maierhofer (Rain-Staudheim), die Beisitzer Karl Angel (Deiningen), Jochen Heiss (Oettingen), Markus König (Nördlingen-Schmähingen) und Ulrich Wolf (Maihingen). (pm)

