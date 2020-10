vor 39 Min.

Schritt für Schritt Gesundheit tanken

Wandern erfreut sich großer Beliebtheit, gerade auch im Herbst. Die AOK gibt Tipps für noch mehr Wanderspaß

Fit bleiben, entspannen und dazu die Natur genießen: Wandern gilt als idealer Gesundheitssport und kann nahezu in jedem Alter ausgeübt werden. Zudem ist Wandern weiter beliebt: Fast die Hälfte aller Deutschen wandern in ihrer Freizeit, das ergab eine aktuelle Umfrage. „Wie jede Ausdauersportart wirkt sich Wandern positiv auf die Gesundheit aus, wenn man es regelmäßig macht“, so Michael Meyer, Direktor der AOK Donauwörth in einer Pressemitteilung. Wandern stärke die Knochen und Muskeln, aber auch der Kreislauf werde trainiert und langfristig senken sich der Blutdruck und die Blutfettwerte. Außerdem stärke die Bewegung an frischer Luft das Immunsystem und mache den Körper widerstandsfähiger gegen Krankheitserreger und Wetterfühligkeit. „Gerade im Herbst tut es dem Körper und Gemüt gut, Licht zu tanken“, so der AOK-Direktor. In der Natur unterwegs zu sein und sich zu bewegen, beruhige und fordere den Körper gleichermaßen. Stress werde besser verarbeitet. Die Stimmung helle sich auf. Nach getaner Wanderung stellt sich eine gewisse Müdigkeit und Entspannung ein und sorge für einen erholsamen Schlaf.

Wandern eigne sich für Alt und Jung, wobei es bei Kindern darauf ankommt, wie man die Tour gestaltet. Kinder lieben das Abenteuer, sie bevorzugen Abwechslung, wünschen sich Höhepunkte mit Aha-Effekten und wollen sich ausprobieren. Es müssen auch nicht gleich großen Wandertouren sein, ausgiebige Spaziergänge am Anfang sind genauso gut. So eignet sich Wandern auch für Leute, die eine längere Sportpause hinter sich haben und langsam starten wollen. „Wichtig ist, sich nicht zu viel zuzumuten. Man sollte auf jeden Fall Pausen einlegen“, rät Meyer. Etwa 15 Minuten Gehzeit pro Kilometer brauche ein Erwachsener, pro 100 Höhenmeter sollten weitere 15 Minuten eingeplant werden. Bei Kindern gelte als Faustregel für die Wegstrecke, dass man dafür nicht mehr als das 1,5-Fache ihres Alters in Kilometern einplanen sollte. Zwar dürfen sportliche Wanderer ruhig ins Schwitzen geraten, sie sollten sich dabei aber noch locker unterhalten können.

Wichtig für eine Wandertour sind bequeme, an das Wetter angepasste Kleidung und gutes Schuhwerk. Gerade bei langen Wanderungen sollen die Schuhe den Knöchel unterstützen, sie sollten wasserfest und atmungsaktiv sein sowie eine rutschfeste Sohle haben. Je nach Witterung sind zudem Regen-, Sonnen- und Mückenschutz sinnvoll. Man sollte auch immer ein kleines Notfallset einpacken, zum Beispiel mit Blasenpflaster. Ausreichend Getränke und Proviant dürfen ebenfalls nicht fehlen. Zum Durststillen eignen sich am besten Wasser, ungesüßter Tee und Saftschorlen, als Snacks für zwischendurch zum Beispiel Nüsse und Trockenobst. Die Getränke sollten in bruchfesten Flaschen mitgenommen werden. (pm)

Themen folgen