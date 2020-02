09:22 Uhr

Schüler bringen sich an Bahnsteig in Gefahr

An den Haltepunkten der Donautalbahn zwischen Donauwörth und Dillingen bringen sich offenbar Schüler regelmäßig in Gefahr.

Offenbar schlagen Schüler gegen die Scheiben fahrender Züge - auch an den Haltepunkten Donauwörth und Tapfheim. Die Polizei warnt.

In erhebliche Gefahr bringen sich täglich Schüler an den Bahnhöfen entlang der Strecke Donauwörth – Dillingen. Das teilt die Bundespolizei mit. Nach Schulschluss laufen offenbar leichtsinnige Kinder und Jugendliche an den Haltestellen gefährlich nahe neben dem fahrenden Zug her und schlagen gegen die Scheiben. Ein besorgter Fahrgast informierte die Polizei darüber. Zudem drücken die Schüler demnach auch die Türöffner bereits während der Fahrt. Durchsagen und Pfeifsignale des Triebfahrzeugführers ignorieren die Jugendlichen, so die Schilderung. Die Bundespolizei kündigt an, die betroffenen Haltepunkte – dazu gehören Donauwörth und Tapfheim – verstärkt zu bestreifen, und warnt eindringlich davor, einfahrende Züge zu berühren oder neben den Fahrzeugen herzulaufen.

Die zuständige Dienststelle in Nürnberg appelliert an Erwachsene und Erziehungsberechtigte, mit den Kindern zu sprechen und ihnen diese Gefahren zu verdeutlichen. Weiter bitten wir Personen, die derartige Verhaltensweisen beobachten, sofort die Bundespolizei zu verständigen. Telefon: 0911/20555. (dz)

