Schüler des Gymnasiums Donauwörth ziehen in den Landesentscheid ein

Plus Max Krieger und Felix Matzura des Donauwörther Gymnasiums sind Regionalsieger bei „Jugend experimentiert“ geworden. Anfang April geht es zum Landesentscheid.

Für die Schüler Max Krieger aus Monheim und Felix Matzura aus Mertingen hat alles mit einer in die Jahre gekommenen Anhängerkupplung angefangen. Das Auto von Felix’ Mutter war von Rost befallen. „Als wir ein Entrostungsmittel gekauft haben, ist mir aufgefallen, dass auf der Rückseite der Verpackung viele Gefahrensymbole zu sehen waren“, erinnert sich Felix. Gestört habe ihn auch, dass das Produkt sehr umweltschädlich gewesen sei. Als er Max davon erzählte, stellten sich die zwei die Frage: Gibt es eine umweltfreundliche Alternative? Mehr als ein Jahr forschten die Schüler des Donauwörther Gymnasiums an dieser Überlegung.

Ambitioniert erzählt der 13-jährige Felix von ersten Versuchen mit Spülmittel, Salz, Backpulver, Essig, Cola light und Zitronensaft. Das Letztere erwies sich als am besten. „Dann haben wir uns überlegt, wie wir selbst Rost entstehen lassen können“, erklärt der zwölfjährige Max. Sie experimentierten mit natürlichen und chemischen Ansätzen. Ihr letztendliches Ergebnis zur Rostlösung: eine Mischung aus Zitronensaft und Natron.

Erster Platz in Chemie beim Regionalentscheid von Schüler experimentieren

Dieses Forschungsergebnis überzeugte die Jury des Nachwuchswettbewerbs. Die Siebtklässler gewannen den ersten Platz im Regionalentscheid bei „Schüler experimentieren“ im Bereich Chemie.

Das Grundproblem mit der Anhängerkupplung ist freilich noch immer nicht gelöst: „Bisher vertraut mir meine Mutter noch nicht“, sagt Felix schmunzelnd. Einen Plan für den Landeswettbewerb am 2. und 3. April in Regensburg haben die beiden Gymnasiasten schon. „Wir werden weiter an Zitronensaft und auch Vitamin C forschen“, so Felix begeistert.

Möchten die zwei nächstes Jahr wieder am Wettbewerb teilnehmen? Sie sind sich einig: Ja! Max erklärt: „Wir haben noch viele Ideen.“ Auch sonst haben die zwei viel Interesse an Chemie & Co. Felix ist sich sicher: „In der achten Klasse wähle ich auf jeden Fall den naturwissenschaftlichen Zug.“

Mehr als 20 Schüler nahmen an Jugend forscht und Schüler experimentieren teil

Insgesamt nahmen mehr als 20 Schüler des Gymnasiums Donauwörth an „ Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“, dem Wettbewerb für die bis 14-Jährigen, teil. Die betreuenden Lehrer, Ute Maillinger (Chemie), Christian Rogge (Physik) und Wolfgang Schwanecke (Robotik), sind stolz auf ihre Schüler. „In diesem Schuljahr haben wir zum ersten Mal diesen Wahlkurs angeboten“, erzählt Maillinger. Schon länger hätten die Lehrer überlegt, einen solchen Kurs anzubieten, da viele Schüler interessiert gewesen seien, sagt Rogge.

Alle Schüler des Donauwörther Gymnasiums, die am Nachwuchswettbewerb teilgenommen haben, scheinen vor Ideen zu sprudeln, wollen gerne nächstes Jahr wieder am Wettbewerb teilnehmen. Wie die Sechstklässlerinnen Linn Motullo und Valentina Spallek, die sich mit dem effektiveren Flicken von Löchern im Fahrradreifen beschäftigten. Für sie ist klar: „Wir machen sicher wieder mit. Entweder forschen wir weiter oder denken uns etwas Neues aus.“

Weitere Teilnehmer aus der Region:

Mathematik/Informatik: Tim Schönle ( Ebermergen ) und Leo Suchan ( Donauwörth ) vom Gymnasium Donauwörth programmierten einen Lego-Roboter, sodass dieser automatisch einparken kann.



Physik: Raphael Bichlmeier ( Gansheim ), Tobias Kommer ( Bissingen ) und Konstantin Söldner ( Oberndorf ) vom Gymnasium Donauwörth beschäftigten sich mit der Stromgewinnung durch den Piezo-Effekt. Ihre Idee: Eine Matte im Eingangsbereich der Schule, die aus Piezokristallen besteht. Wenn Schüler über die Matte laufen, kann durch den Druck Energie gewonnen werden.

Physik: Linn Motullo ( Donauwörth ) und Valentina Spallek (Ellgau) vom Gymnasium Donauwörth setzten sich mit einer effektiveren und umweltfreundlicheren Möglichkeit zur Reparatur von kaputten Fahrradreifen auseinander.