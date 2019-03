vor 19 Min.

Schüler entwickelt ein Gerät, das gegen Tinnitus hilft

Eine Gruppe der Hans-Leipelt-Schule nimmt an einem Wettbewerb für junge Gründer teil. Sie gehören mit ihrem „Tinnitod“ schon jetzt zu den Besten.

Von Alexander Millauer

Dominik Schabert kannte das Geräusch. Das Geräusch, das viele um den letzten Nerv bringt – und doch bei jedem anders klingt. Mal tritt es als Pfeifen auf, mal als Zischen und mal als ein hohes Piepen. Ein Tinnitus ist individuell, doch stört er jeden, der sich mit ihm herumplagt, gleichermaßen. Zwar gibt es verschiedene Ansätze, wie der Tinnitus reduziert werden kann – doch ein universelles Heilmittel gibt es noch nicht. Haben es vier Zwölftklässler der BOS Donauwörth, unter denen auch Dominik Schabert ist, es womöglich gefunden?

Nicht mal einen Daumen ist das hautfarbene Hörgerät groß – doch in ihm steckt jede Menge Technik. Die Frequenz des Tinnitus-Tons, den der Patient hört, wird gespeichert. In der winzigen Silikonhülle, die mit Ohrstöpseln überzogen ist, verbergen sich eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Batteriezelle. Auch ein kleiner Lautsprecher ist verbaut.

Verbindung per Bluetooth

Verbindet man das Gerät, auf dem der Ton gespeichert ist, per Bluetooth mit dem Hörgerät, wird der störende Ton über den Lautsprecher im Ohr des Tinnitus-Erkrankten wiedergegeben. Und das dauerhaft. Den ganzen Tag. Das Ziel: Der Mensch soll sich an das störende Fiepsen gewöhnen und es schließlich nicht mehr wahrnehmen. Für 1300 Euro könnte man es erwerben. Wenn es schon auf dem Markt wäre.

Doch es ist nur ein Modellversuch im Rahmen des deutschlandweiten Wettbewerbs „Jugend gründet“. 739 Gruppen haben sich in diesem Jahr daran beteiligt – und die vier Schüler der Hans-Leipelt-Schule sind aktuell unter den drei besten Gruppen. Am kommenden Mittwoch präsentieren sie ihre Geschäftsidee in Leipzig – als eine von insgesamt neun Gruppen aus ganz Deutschland. Alles wird dort so ablaufen wie bei einer echten Messe von Gründern.

Reise in die USA zu gewinnen

Nach einer vierminütigen Präsentation ihrer Geschäftsidee vor einer Jury, stehen sie an einem Infostand Rede und Antwort. Für alles bekommen sie Punkte – wer Ende Mai, nach einem Börsenspiel, das ebenfalls in die Bewertung einfließt, die meisten Punkte hat, darf ins Silicon Valley in die USA reisen. An einen der bedeutendsten Standorte der IT- und Hightech-Industrie nahe San Francisco.

Dass sie überhaupt so weit gekommen sind, liegt für Lehrerin Christine Besl vor allem daran: „Sie haben ihren Geschäftsplan in allen Bereichen, von Marketing, Kosten bis zum Vertrieb gut umgesetzt und schlüssig erklärt.“ Auch andere Gruppen im Fach Wirtschaft aktuell haben sich an„Jugend gründet“ beteiligt. Vom intelligenten Kleiderschrank bis zur klugen Tonne, die den Müll selbst vor die Tür bringt, war vieles dabei.

Das sei auch mit das Schwerste am ganzen Projekt, betont Lehrerin Besl: Eine Geschäftsidee zu finden, die einmalig und zusätzlich noch profitabel ist. Die Idee zum „Tinnitod“, wie sie ihr Produkt nennen, kommt den vier Schülern aber schnell. Schließlich war Dominik Schabert bereits an Tinnitus erkrankt – bei ihm nahm er aber keinen chronischen Verlauf und wurde geheilt. Dennoch war der Gesundheitssektor für die Schüler bisher Neuland.

Zweiter Bildungsweg

Jeder von ihnen hat bereits eine Ausbildung absolviert. Nun bestreiten sie den Weg zur Fachhochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg. Doch die wirtschaftliche Ausbildung hätte ihnen nicht viel geholfen. „Wir mussten uns erst in die Thematik einlesen“, erinnert sich Dominik Schabert. Sie nehmen zu Akustikern in Donauwörth Kontakt auf, recherchieren im Internet, welche Marktchancen ihr Produkt hätte, suchen nach den Ursachen des Tinnitus – vor allem Stress und emotional belastende Ereignisse – und ermittelten sogar eine Zielgruppe für ihr Produkt: Menschen ab 45 Jahren.

In ihrem Geschäftsplan gehen sie auch darauf ein, wie sie ihre Mitarbeiter schulen würden, legen nachhaltige Konzepte dar: So soll der „Tinnitod“ etwa nicht in Plastik verpackt werden. Auch eine mögliche Finanzierung durch ein sogenanntes Crowdfunding – also Spenden von Betroffenen im Internet auf freiwilliger Basis, bis das Produkt finanziert ist, ziehen sie in Erwägung.

Theoretisch könnte ihr Produkt nun so auf den Markt gehen. Doch es gibt ein Problem: Damit es zugelassen wird, müssten erst aufwendige, wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden und es müsste ein Patent angemeldet werden. Allein dafür wäre mit einigen Kosten zu rechnen. Die Untersuchungen würden noch um einiges mehr kosten. Vielleicht, so hoffen es die Lehrerin und die Schüler, findet sich in Leipzig ein Sponsor dafür, mit dem das Geschäftsmodell in die Tat umgesetzt werden könnte.

