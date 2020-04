Schüler veranstalten digitale Mini-Konzerte

Plus Einige Schüler des Gymnasiums Donauwörth bieten ab dem 9. April „Mini-Konzerte“ auf der Homepage der Schule an. Die Initiatorin und Musiklehrerin Heidi Thum-Gabler erzählt im Interview von dem Projekt und der Musical-Company.

Natürlich kann man auch im stillen Kämmerlein ein Instrument spielen und dazu nach Herzenslust trällern. Ganz klar lässt es sich trefflich unter der Dusche singen, begleitet vom Rauschen des Wassers. Das macht allemal gute Laune und vertreibt trübe Gedanken! Aber gerade beim Musizieren ist Gruppendynamik oft beflügelnd, inspirierend und stärkt die sozialen Bindungen. Umso schwieriger gestaltet sich die Ensemble-Arbeit in diesen Corona-Zeiten. Treffen und Proben sind momentan unmöglich. Was Schüler des Gymnasiums Donauwörth auf eine kreative Idee brachte.

Die Umstände blockieren Chöre und Orchester, so etwa auch die Gruppen, die Musiklehrerin Heidi Thum-Gabler um sich schart. Beispielsweise das Projekt-Seminar Musik am Donauwörther Gymnasium.

Ab 9. April täglich Musik und Gedichte der Donauwörther Schüler

Diese Aktion unter dem Titel „Concerto Scenario“ hatte ursprünglich das gemeinsame Musizieren im Sinn. Die Teilnehmer wollten aber dabei noch mehr, nämlich die Musik mit Texten und Szenen verbinden, um ein Gesamtkunstwerk einem interessierten Publikum vorzustellen. Daraus wird nun vorerst nichts.

Doch statt untätig herumzusitzen, haben die Teilnehmer eine kreative Idee entwickelt, die sie digital miteinander verbindet. Die 15 Gymnasiasten wollen allen Daheimgebliebenen, allen, die momentan besonders viel arbeiten müssen, und allen, die sich einsam fühlen, einen musikalischen Gruß senden. Sie haben, jeder für sich mit dem eigenen Instrument, kleine Musikstücke und Lieder eingeübt, sie haben komponiert und gedichtet und das Ganze ohne technische Raffinessen einfach nur mit ihrem Handy aufgenommen. Die Akteure sind: Julia Eibel, Janina Gabler, Jenny Giering, Katrin Haberle, Larissa Huber-Mönch, Lena Junker, Marisa Liebl, Simon Merkle, Thu An Nguyen, Hendrik Peters, Christoph Pfefferer, Minel Sancak, Ilona Schmid, Marina Steidle und Yannick Werani. Sie alle laden Musikfreunde dazu ein, die Homepage des Donauwörther Gymnasiums zu besuchen und ihre „Mini-Konzerte“ anzuhören. Ab Gründonnerstag, 9. April, gibt es täglich eine neue Überraschung für Interessierte. Zu finden sind die Beiträge unter www.gym-don.de. Wir sprachen mit Initiatorin Heidi Thum-Gabler über das Projekt

.

Heidi Thum-Gabler

Wie darf man sich diese kleinen Beiträge vorstellen?

Thum-Gabler: Es handelt sich um Audios. Videos wurden aus Sicherheitsgründen von der Schulleitung nicht erlaubt. Es wird eine An- und eine Abmoderation geben. Jeder spielt für sich allein. Das ist schade, weil man zum Beispiel den „Schwan“ von Camille Saint Saens ohne Begleitung hört.

Wie haben Sie die Idee in der Umsetzung miteinander besprochen und koordiniert?

Thum-Gabler: Die Schüler haben mir Probeaufnahmen geschickt, sie mussten meistens mehrere Aufnahmen machen, das war ein sehr anstrengendes Unternehmen. Aufgenommen wurde nur mit Handys, die Qualität ist also nicht studioreif. Wir sind über Mebis, WhatsApp und E-Mail miteinander in Kontakt – eigentlich den ganzen Tag über, oft bis spät abends.

Wer hat sich die Themen der einzelnen Beiträge überlegt?

Thum-Gabler: Jeder Schüler hat sich sein Thema selbst ausgesucht. Wer keine Idee hatte, dem hab ich einen Vorschlag gemacht.

Wie ist der Ablauf der Aktion geplant?

Thum-Gabler: Das Projekt beginnt am 9. April und dauert 15 Tage lang. An jedem Tag wird es einen anderen Beitrag geben. Die Beiträge sind höchst unterschiedlich: Es gibt selbst komponierte Lieder, einen Auszug aus einem Chopinwalzer, ein Kirchenlied, ein kleines Hörspiel, die Bayernhymne.... Es gibt natürlich Unterschiede bezüglich der musikalischen Fertigkeiten.

Was wollen Sie den Hörern mit auf den Weg geben?

Thum-Gabler: Man darf keine ausgereifte Konzertqualität erwarten, da wirklich jeder für sich allein im Kämmerchen aufgenommen hat. Aber es gibt Gedanken und Grüße bezogen auf die gegenwärtige Situation, verknüpft mit der musikalischen Darbietung. Es geht auch um die Botschaft: Du bist nicht allein.

Nun leiten Sie ja nicht nur das P-Seminar Musik, sondern vor allem auch die Musical-Company am Donauwörther Gymnasium, die jedes Jahr mit viel beachteten Inszenierungen glänzt. Im Juli sind normalerweise die Aufführungen, was ja auch monatelanges Proben bedingt. Wird es auch heuer wieder ein Musical geben?

Thum-Gabler: In Sachen Musical weiß ich erst nach dem 20. April mehr.

Was wird denn aktuell vorbereitet und wie ist der Stadt der Dinge?

Thum-Gabler: Das Stück heißt „All Shook Up“. Es ist ein relativ neues Musical mit der Musik von Elvis Presley und einer Geschichte, die in einer Kleinstadt der 50er Jahre spielt. Ein junger Mann kommt aus dem Gefängnis, wo er wegen einer Lappalie einsaß, und bringt die Bürger der Kleinstadt aufgrund seines unkonventionellen Lebensstils in Aufregung. Es ist keine besonders tiefgehende Geschichte, das Stück hat aber wunderbare Arrangements der Elvis-Lieder. Jedes Lied ist mit Chor und Tanz. Das heißt für mein Ensemble, dass es fast durchgängig auf der Bühne stehen würde. Aus diesem Grund wären die Aufführungen nach so langer Pause nur mit extrem vielen Extraproben zu schaffen. Meine Company wäre bereit dafür, aber ich denke, das erübrigt sich. Angedacht ist, die Aufführungen in den September zu legen, aber da muss die Schulleitung noch zustimmen.

