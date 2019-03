vor 54 Min.

Schülerin aus Rain singt bei „The Voice Kids“

Am Sonntag wird der Auftritt der zehnjährigen Elin Dükkanci bei Sat.1 ausgestrahlt. Wie es dazu kam und wie die Vorbereitungen auf die TV-Sendung abliefen.

Von Alexander Millauer

Als Elin Dükkanci die Bühne betritt, pocht ihr Herz rasend schnell. Es ist der erste Auftritt der Neunjährigen. So alt war Elin zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und das vor knapp 500 Menschen im Studio. Der Raum um sie herum verdunkelt sich, die Scheinwerfer richten sich auf sie und der Schlagzeuger der Band gibt den ersten Takt vor. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, nur das Mikrofon vor sich und vier umgedrehte Stühle – auf denen sitzen Mark Forster, Lena, die Frontsänger der Country-Pop-Band The Boss Hoss und Stefanie Kloß von Silbermond. Sie bilden die Jury der Sat.1-Sendung „The Voice Kids“. Am Sonntag um 20.15 Uhr wird Elins Auftritt in den „Blind Auditions“, also der ersten Runde der TV-Sendung, ausgestrahlt. Millionen vor dem Fernseher werden ihren Auftritt dann verfolgen. Die Aufzeichnung der Sendung war bereits im November vergangenen Jahres.

Die Zehnjährige liebt es zu singen

Einige Meter weiter steht an diesem Novembernachmittag Elins Mutter Bettina Dükkanci gemeinsam mit ihrem Mann Cem Kerem vor einem kleinen Monitor. Hier verfolgt sie den Auftritt, während eine Kamera die Emotionen einfängt. Fast schlecht sei ihr gewesen vor Aufregung. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein kleines Kind da auf einer so großen Bühne steht“, erinnert sich Bettina Dükkanci lächelnd und sagt dann an ihre Tochter gerichtet: „Ich glaube, du wusstest auch nicht so richtig, was da auf dich zukommt.“ Vor knapp fünf Jahren, schätzt Elin, habe sie die Sendung zum ersten Mal gesehen. „Seit drei Jahren hast du uns dann damit genervt“, fügt ihre Mutter hinzu. Damit genervt, selbst endlich mitmachen zu dürfen. Elin liebt es zu singen. Egal wo, egal wann. Sogar den Lernstoff für die Schule bringt sie sich singend bei. Auch sonst ist Elin, die immer ein Lächeln auf den Lippen hat, musikalisch: Auf der Blockflöte hat sie sämtliche Lieder aus dem Radio nachgespielt, momentan bringt sie sich autodidaktisch Klavier bei. Doch bis Mutter Bettina Dükkanci sich überzeugen lässt, ihre Tochter bei der Fernsehsendung anzumelden, dauert es noch. Im Mai vergangenen Jahres nehmen sie schließlich ein Video auf, mit dem sie sich für die Sendung bewerben.

Vier Mal musste sie vor dem Auftritt vorsingen

Schon kurze Zeit später wird Elin zum „Scouting“, also einem ersten Vorsingen, eingeladen. Insgesamt vier Mal singt Elin in München einer Jury vor, bis sie zu den „Blind Auditions“ in Berlin, also der Sendungsaufzeichnung, eingeladen wird. Eine der wenigen von Tausenden, die sich beworben haben.

Bevor Elins großer Auftritt bevorsteht, durchläuft sie noch einige Proben und arbeitet mit Gesangstrainern zusammen. Aus mehreren Stücken, kann sich Elin schließlich drei Favoriten aussuchen. Die studiert sie alle mit einem Gesangstrainer ein. „Raindrops keep falling on my head“ in der Interpretation der US-amerikanischen Sängerin Nataly Dawn ist schließlich das Stück, das sie auf der großen Bühne singt. Ein ruhiges, melancholisches und melodiöses Stück.

Kurz vor dem Auftritt bekommt sie von Gesangstrainerin Yvonne noch einige Tipps mit auf den Weg – doch, dass Lächeln wichtig ist, braucht man ihr nicht zu sagen. Das macht Elin ganz automatisch. „Ich war sehr aufgeregt“, erzählt Elin. Wenige Minuten später singt sie.

