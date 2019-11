vor 17 Min.

Schülerin überquert Straße und wird von Auto verletzt

Die Polizei ermittelt gegen eine unbekannte Fahrerin. Sie stieg zunächst aus dem Auto aus und erkundigte sich, fuhr dann aber weiter.

Eine 13-jährige Schülerin wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr von einer bisher unbekannten Autofahrerin beim Überqueren der Donauwörther Reichsstraße angefahren und am linken Schienbein verletzt. Wie die Polizei mitteilt, prallte der Wagen in Höhe der Hausnummer 36 gegen das Mädchen. Danach stiegt die Autofahrerin zunächst aus und erkundigte sich nach dem Zustand der 13-Jährigen. Als diese nicht sofort Schmerzen oder Verletzungen geltend machte, fuhr die Frau weiter. Die Schülerin erlitt durch den Zusammenstoß Prellungen am Schienbein. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

Themen folgen