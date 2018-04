vor 29 Min.

Schützen verschieben ihre Jubiläumsfeier

Hohe zeitliche und finanzielle Belastung für die Ottinger durch das Hochwasser

Bei der Generalversammlung der Ottinger Schützen standen das Hochwasser vom vergangenen August und dessen Auswirkungen im Schützenheim im Mittelpunkt. Schützenmeister Christian Haindl bedankte sich bei allen freiwilligen Helfern und großzügigen Spendern, ohne deren Unterstützung die Renovierung nicht in so kurzer Zeit möglich gewesen wäre. „Bereits am 3. März dieses Jahres konnte unser Vereinsheim feierlich durch Herrn Pfarrer Volker Kurz eingeweiht werden“, so Haindl.

Eine weitere Folge werde den Verein aber noch eine Weile beschäftigen, so der Schützenmeister. „Aufgrund des hohen finanziellen und zeitlichen Aufwandes hat sich die Vorstandschaft dazu entschieden das 100-jährige Gründungsfest um ein Jahr zu verschieben. Die Feierlichkeiten sollen nun im Jahr 2020 stattfinden.“ Bei den anstehenden Ehrrungen gratulierte Haindl nochmals Hubert Hofmann sen. zu seinem Sebastiani-Orden in Großgold und überreichte während der Versammlung den Silbernen Sebastiani-Orden an Karin Hofmann, sowie den Bronzenen an Felix Lippert. Lippert wurde zudem der Hubertustaler für treue Mitarbeit im Schützenverein St. Hubertus Otting verliehen. Christian Haindl überreichte ihm den Hubertustaler und bedankte sich bei Felix Lippert, vor allem für die geleistete Arbeit während der Renovierungsphase.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Richard Städele, Hans Meister, Josef Felber, Werner Christ, Waltraud Krompaß und Wolfgang Seefried ausgezeichnet. Hans Xalter erhielt eine Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft und Hubert Hofmann und Walter Bayerle für 60 Jahre Mitgliedschaft. Bürgermeister Johann Bernreuther gratulierte den geehrten Mitgliedern und lobte vor allem die gute Zusammenarbeit und die Arbeit nach dem Hochwasser. Es sei nicht selbstverständlich, seine Freizeit in diesem Maße im Verein einzubringen, sagte er. (dz)