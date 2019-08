vor 23 Min.

Schuhhaus Lachnitt: Nach 162 Jahren ist Schluss

Gabi und Frank Dorn schließen das Schuhhaus. Vier Generationen haben dort Schuhe gefertigt und verkauft. Ein Investor aus München hat das Gebäude erworben.

Von Barbara Würmseher

Als sich Schustersgattin Maria Lachnitt in der 1930er Jahren eines Tages am Bahnhof Rain in den Zug setzte, um zur Firma „Salamander“ nach Konrwestheim (Baden-Württemberg) zu fahren, tat sie etwas nahezu Unerhörtes. Etwas, das ihr im privaten Umfeld erst einmal reichlich Ärger einbrachte. Sie reiste zur damaligen Produktionsstätte der industriell gefertigten Salamander-Schuhe und gab Bestellungen auf. Sie orderte also Fabrikware, um sie später im eigenen Laden in Rain zu verkaufen.

Ehemann und Schuhmachermeister Hans Lachnitt schimpfte sie beim Heimkommen tüchtig aus. Und auch bei dessen Kollegen in Rain gab es böses Gerede, zumindest aber verständnisloses Kopfschütteln. Mindestens zehn Schuster hatten damals ihre Werkstätten und Geschäfte in der Lechstadt. Und Schuhe von der Stange zu kaufen, Massenware, die nicht individuell dem Fuß angepasst war, das konnte nicht funktionieren. So die weit verbreitete Meinung.

Neue Zeit angebrochen

Eine neue Zeit war damals klammheimlich angebrochen, in den Köpfen aber noch nicht richtig angekommen. Mit Einführung der maschinellen Schuhproduktion ab etwa dem Jahr 1870 hatte sich ganz allmählich etwas verändert. Und Maria Lachnitt war eine derjenigen, die sich diesem Wandel stellen wollten.

Seit ihrer Zugfahrt nach Kornwestheim sind wohl mehr als 80 Jahre vergangen und die Gesellschaft ist weiter im Umbruch. Das Schusterhandwerk gehört längst zu den aussterbenden Berufen. Nur noch 2300 Schuhmacher-Betriebe gibt es in Deutschland, dazu etwa 2500 Orthopädie-Schuhmacher und rund 850 Reparaturstellen.

Und die Veränderungen sind noch krasser: Viele Schuhe werden ja noch nicht einmal mehr anprobiert. Sie gehen per Mausklick in einen virtuellen Warenkorb, wenn sie bei den Online-Kaufhäusern bestellt werden. Der Internet-Handel ist Lichtjahre davon entfernt, was für Hans Lachnitt und die Berufskollegen seiner Generation damals vorstellbar war.

Ende August ist Schluss

In Rain schließt jetzt Ende August das Schuhhaus Lachnitt, für das Maria Lachnitt seinerzeit die Weichen in die damals moderne Zeit gestellt hatte. Vier Generationen – darunter drei Schuhmachermeister – haben das Unternehmen 162 Jahre lang betrieben. Das Schuhhaus Lachnitt – gegründet 1857 von Hans Lachnitts Vater Michael, der allerdings erst später in die Hauptstraße zog – gehört zu den ältesten Geschäften Rains.

Doch jetzt ist Schluss: Gabi Dorn (59), geborene Lachnitt, und Ehemann Frank Dorn (61) tragen sich seit längerem mit dem Gedanken, sich aus dem Laden zurückzuziehen. Sie haben dem Wandel der Zeit lange Stand gehalten. Selbst trotz Konkurrenz durchs Internet haben sich die beiden Inhaber wacker geschlagen, haben sich breit aufgestellt und nicht nur im Geschäft in Rain, sondern auch online ihre Ware vermarktet.

„Ein Einbruch kam im Jahr 2000 mit der Euro-Umstellung“, erinnert sich Frank Dorn. „Die Menschen waren verunsichert und zurückhaltend beim Kauf. Das hat sich nicht mehr ganz gegeben.“ Er empfindet es daher als richtige Entscheidung, mit der Zeit gegangen zu sein – so wie damals schon Maria Lachnitt mit den Fabrik-Schuhen. „Wir haben zum Glück vor etwa sechs Jahren das Internet für uns entdeckt und begonnen, über amazon und ebay unsere Umsätze stabil zu halten. Sonst hätten wir bei rückgängiger Laufkundschaft und neben Mitbewerbern auf dem Markt mit ihren Dumping-Preisen nicht bestehen können.“

Eine Rutsche im Laden

Sowohl Frank Dorn, als auch seine Ehefrau Gabi haben schon als Kinder Schuster-Luft geschnuppert. Frank stammt aus einem Stuttgarter Schuhhaus, Gabi ist in den elterlichen Betrieb in Rain hineingewachsen. Viele Rainer erinnern sich noch an jene Tage – wohl vor allem in den 60er/70er Jahren – als Cockerspaniel Flori die Ladentür freundlich „bewachte“, im hinteren Teil des Ladens eine lange Rutsche die Kinder lockte und diverse Lurchi-Bücher und -Figuren zusätzlicher Anreiz waren. Während Schuhmachermeister Heinrich Lachnitt – Gabis Vater – in seiner Werkstatt im Hintergrund arbeitete, bediente seine Ehefrau Rita, die Seele des Geschäfts, die Kundschaft.

Die drei Kinder der Dorns indes haben sich beruflich vom Schuhgeschäft weg orientiert, sind in anderen Branchen erfolgreich. „Wie bei vielen Inhaber geführten Geschäften ist es auch bei uns so, dass der Nachwuchs eigene Wege geht“, stellt Frank Dorn ganz pragmatisch fest. „Deshalb war und ist es uns wichtig, unser Haus in guten Händen zu wissen. Bei einem Betreiber, der den Rainer Einzelhandel auch nach der Schließung von Schuhhaus Lachnitt mit einem Geschäft bereichert.“

Gebäude wird saniert

Ein Investor aus München scheint für all das zu stehen. Er hat das Anwesen der Dorns zum 1. September erworben. Bis 17. August findet jetzt noch der Abverkauf der Ware statt. Danach räumen die Dorns das restliche Inventar. Und ab September wird der neue Eigentümer dann planen, umbauen und das Gebäude komplett sanieren. Bis zum Sommer 2020, so schildern die Dorns, sollen dann in den oberen Geschossen drei Wohnungen entstanden sein und unten ein neuer Laden. Welches Sortiment dort verkauft wird, ist derzeit noch völlig offen.

Frank Dorn wird weiter im Internet Schuhe anbieten. Und Gabi Dorn, die seit Jahren als Kinesiologin arbeitet, will nach ihrer jetzigen Ausbildung als psychotherapeutische Heilpraktikerin durchstarten. „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, versichern beide. Neben den beruflichen Pflichten, die sie jetzt weitgehend hinter sich lassen dürfen, vermissen sie jetzt schon die vielen guten Begegnungen mit Menschen. „Uns werden die Kontakte zu unserer Kundschaft fehlen“, sagen sie. „Wir haben viel Wertschätzung erfahren, für die wir uns bedanken möchten. Unser Job hat uns immer Spaß gemacht“.

Mit Interesse werden sie weiter beobachten, was aus dem ehemaligen Schuhhaus Lachnitt wird und aus der Geschäftswelt der Stadt Rain. Einen Appell wollen sie den Bürgern zum Schluss noch mitgeben: „Jeder einzelne bestimmt mit, wie es in seiner Stadt weiter geht. Jeder kann den Handel vor Ort unterstützen ...“

