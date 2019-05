vor 27 Min.

Schulbauprojekte: Verantwortliche können durchatmen

So sieht derzeit die Baustelle der Anton Jaumann-Realschule Wemding aus.

Die fünf schulischen Großbaustellen des Landkreises haben bei Planung und Umsetzung mitunter für unangenehme Überraschungen gesorgt. Aktuell aber läuft alles.

Von Barbara Würmseher

Die beachtlichen Schulbauvorhaben, die der Landkreis seit einigen Jahren zu stemmen hat, sind alle derzeit gut am Laufen. Nach diversen holprigen Phasen in der Planung und bei der Umsetzung einzelner Projekte können die Verantwortlichen auf politischer und auf Verwaltungsebene zurzeit „durchatmen“.

So jedenfalls formulierte es Landrat Stefan Rößle bei der jüngsten Kreis-Bauausschuss-Sitzung und bemerkte weiter: „Es ist enorm, was wir grade auf die Reihe bekommen und auch finanzieren können.“

Teils drastische Kostensteigerungen

In der Tat handelt es sich um aktuell fünf Großbauprojekte in der Schullandschaft des Donau-Ries-Kreises, die nach teilweise dramatischen Kostensteigerungen und mitunter enormen zeitlichen Verzögerungen nun weitgehend reibungslos abgewickelt werden können. Hier ist der aktuelle Stand der Dinge:

Gymnasium Donauwörth: Die Vorplanungsphase für die Generalsanierung ist abgeschlossen. Im Wesentlichen geht es darum, die Schule hinsichtlich der technischen Installationen, des Brandschutzes, der Barrierefreiheit und der Energieeinsparverordnung aufzurüsten. Die Finanzplanung beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 25 Millionen Euro, allerdings kann man noch länger nicht von verlässlichen Kosten sprechen, so Landrat Stefan Rößle.

Im Einzelnen sind folgende Umbaumaßnahmen in verschiedenen Flügeln vorgesehen: Neue Lernateliers für die Unterstufe sollen im nordwestlichen Trakt geschaffen werden. Ein südöstlicher Trakt soll abgerissen und neu gebaut werden, doch dazu muss die Regierung noch ihr OK geben.

Container sollen vermieden werden

Im Westteil sollen unterschiedliche Fußbodenhöhen auf ein Niveau gebracht, ein neues Treppenhaus und ein Aufzug eingebaut werden. Außerdem wird der Werkraum in einen Mehrzweckraum mit aufsteigendem Gestühl umgebaut.

Der Landkreis will vermeiden, dass Schüler in Container ausweichen müssen, deshalb soll es nun sechs Bauabschnitte geben. Beginn der Arbeiten soll im Juli 2020 sein, der vierte Bauabschnitt soll im September 2015 enden. Daran schließen sich – noch ohne zeitliche Vorgabe – die beiden letzten an.

Anton Jaumann-Realschule Wemding: Der zweite Bauabschnitt der Generalsanierung geht nun – gut zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich – in den Endspurt. Im Gebäude ist der Innenausbau bis auf Restarbeiten abgeschlossen, wie Joachim Aurnhammer vom Hochbauamt im Landratsamt den Kreis-Bauausschuss informierte. Die mobile Trennwand, die Einbaumöbel sowie die Fachraumausstattungen in den Werk- und Zeichenräumen sind montiert. Die neuen Möbel wurden geliefert. Mitte Mai kommen dann Maschinen und weitere Ausstattungen, ehe die neuen Räume dann Ende Mai/Anfang Juni bezogen werden können.

Ab 1. Juli ist die Pausenhalle nicht mehr benutzbar. Dann beginnen dort die Abbrucharbeiten. Dann folgt ab September der dritte Bauabschnitt. Die aktuelle Kostenprognose schließt mit einer Gesamtsumme von 12,78 Millionen Euro. Im Finanzplan sind 13 Millionen Euro vorgesehen.

Albrecht Ernst-Gymnasium Oettingen: Wie geplant wird der Landkreis jetzt – nach weiterer Überarbeitung der Details – für die Sanierung des Oettinger Gymnasiums zwei Varianten bei der Regierung von Schwaben zur Prüfung vorlegen. Favorisiert wird die so genannte Variante 2, die nach allgemeiner Auffassung den Bedürfnissen der Schule am ehesten gerecht wird. Bekanntlich musste der Raumbedarf des AEG nach oben korrigiert werden, weil es wegen veränderter Schülerprognosen nun ein fünfzügiges Gymnasium werden wird, anstelle eines vierzügigen.

Gespannt wartet man nun auf die Einschätzung von höherer Stelle, denn es geht um die Frage, ob der Landkreis schlimmstenfalls früher gewährte Fördergelder in Höhe von 300000 Euro zurückzahlen muss. Das wäre der Fall, sollte die Regierung die favorisierte Variante 2 als nicht wirtschaftlich einstufen.

Keine Fördergelder für Ersatzneubau

Denn diese Variante 2 sieht vor, dass neben dem ältesten Schultrakt auch der Gebäudeteil der Naturwissenschaften abgebrochen werden muss. Der aber ist erst rund zehn Jahre alt und der Landkreis steht hier noch in einer so genannten Zweckbindung. Zudem würde es dann auch für den Ersatzneubau keine Fördergelder geben. Insgesamt hätte der Landkreis dann ein Defizit von rund 1,6 Millionen Euro in Kauf zu nehmen.

Seit März hat die Hochbauabteilung des Landratsamts die Details und Kosten für beide Varianten aktualisiert. Variante 2 wird derzeit auf 15,6 Millionen Euro geschätzt, Variante 3 d auf 15 Millionen Euro.

Theodor Heuss-Gymnasium Nördlingen: Der zweite Bauabschnitt ist so gut wie fertig. Der Innenausbau liegt laut Joachim Aurnhammer in den letzten Zügen, die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Trockernbau, Bodenbelag, Schreiner- und Malerarbeiten sind bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Im Gewerk Elektrotrechnik werden die Leuchten montiert und Geräte angeschlossen. In den Pfingstferien werden die Möbel geliefert. Bei der Medientechnik (digitale Bildschirme) gibt es Verzögerungen, da alle abgegebenen Angebote aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage kommen. Jetzt muss eine Neuausschreibung erfolgen.

Um während der Abiturprüfungen keine zusätzliche Unruhe in den schulischen Ablauf zu bringen, hat die Schulleitung darum gebeten, den Einzug in den zweiten Bauabschnitt auf Anfang Juli zu verschieben. Die Abbrucharbeiten am dritten Bauabschnitt (Aula) beginnen planmäßig Ende Juni/Anfang Juli.

Schulzentrum Rain: Es gibt für den dortigen Ersatzneubau nun ein Farbkonzept für die Fassade: Die graue Wand bekommt durch Rot, Gelb- und Orangetöne bunte Akzente. Ab 8. Juli werden die Container für die Mittelschule aufgestellt. Abbruch des Altbaus und Beginn des Neubaus laufen seit dem offiziellen Spatenstich Anfang Februar planmäßig.

