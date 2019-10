vor 35 Min.

Schule: Neben Wissen auch Werte vermitteln

Voll besetzt war die Aula am Donauwörther Gymnasium am Freitagnachmittag. Dort fand der schwäbische Schulentwicklungstag statt. Motto der Veranstaltung, bei der es neben

Hunderte Lehrer aus ganz Schwaben diskutieren über das Thema Werteerziehung an Schulen. Dabei spielt auch die zunehmende Digitalisierung eine große Rolle.

Von Manuel Wenzel

Wenn man an das Schulleben denkt, so kommen einem wohl zuerst Begriffe wie Unterricht, Lernen oder Bildung in den Sinn. Immer wichtiger werde aber neben der Vermittlung von Wissen und Kompetenz auch die Weitergabe von Werten an die Kinder und Jugendlichen, betont Peter Kempf. Er ist Ministerialbeauftragter für die Gymnasien und Schwaben und zugleich Sprecher der Konferenz der Schulaufsicht in Schwaben.

Diese richtet jährlich den sogenannten „Schulentwicklungstag“ aus. Am Freitag machte die Großveranstaltung am Gymnasium Donauwörth Station. Der Landkreis Donau-Ries war seines Wissens nach bislang noch Gastgeber dafür, so Kempf. Rund 350 Lehrkräfte, aus dem ganzen Regierungsbezirk und über sämtliche Schularten verteilt, waren dazu ans Gymnasium gekommen.

„Wertvolle Schule - Wertvolles Miteinander“

Das Motto des Nachmittags lautete „Wertvolle Schule – Wertvolles Miteinander“. Neben Vorträgen – unter anderem von Ursula Münch, der Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing („Demokratieerziehung und Wertevermittlung im Zeitalter der Digitalisierung“) – gab es eine Ausstellung mit mehr als 20 Projekten verschiedener Schularten zum Thema.

Zudem gab es Aufführungen der Schülertheater des Gymnasiums Donauwörth und des Holbein-Gymnasiums Augsburg. Man suche das Thema bereits etwa ein Jahr im Vorfeld aus, so Kempf. Bei den vergangenen beiden Auflagen habe die digitale Bildung im Fokus gestanden.

Schulartübergreifender Austausch

Nun also der Schwerpunkt auf dem Thema Werte. „Das brennt einem schon unter den Nägeln, wenn man sieht, was in Deutschland und der Welt los ist“, sagte Karl Auinger, Schulleiter am Gymnasium. Rund 30 seiner Donauwörther Kollegen nahmen ebenfalls an der Fortbildung teil. Die Veranstaltung war an den Schulen beworben worden, über das Internet erfolgte die Anmeldung. Mit der Resonanz waren die Organisatoren sehr zufrieden. Das Besondere an der Reihe sei der schulartenübergreifende Austausch – oft würden bestimmte Aspekte nur innerhalb der eigenen vier Wände behandelt.

„Werte waren immer schon wichtig und auch Thema – nur gibt es nun andere Formen, wie man sich der Sache nähert“, sagte Susanne Reif, die ebenfalls der Konferenz der Schulaufsicht angehört. Freilich spiele da die zunehmende Digitalisierung auch eine große Rolle. Cybermobbing etwa habe es vor 20 Jahren nicht gegeben, nun aber müsse man sich auch im Schulleben verstärkt damit beschäftigen. „Neben dem Unterricht und dem Fachlichen muss man sich auch als Lehrer die Frage stellen: Welche Werte leiten mich als Person, was leben wir als Erwachsene den Kindern vor“, so Reif.

Werteerziehung hört nie auf

Sie verstehe den pädagogischen Anspruch so, dass man auch menschlich etwas mit auf den Weg geben müsse. Werteerziehung geht ihrer Ansicht nach schon in der Grundschule los – und hört de facto nie auf. Man brauche aber immer einen altersgerechten Zugang.

Auinger sah dabei allerdings ein gewisses Dilemma: „Wir kommen ja nur an die Schüler ran, bei der Wertevermittlung wären oft eher die Eltern die richtigen Adressaten.“ Dennoch freue es ihn immer wieder, zu sehen, wie sich viele junge Leute entwickeln. „Wen ich mir unsere Tutoren oder die Theatergruppe mit Menschen zwischen 16 und 18 Jahren anschaue, dann machen wir – glaube ich – gar nicht so viel falsch.“

Für Peter Kempf steht vor allem eine Frage über allem: „Wie wollen wir miteinander umgehen? Da sehe ich unseren großen erzieherischen Auftrag.“ Die Schule sei ein Ort, an dem man sich der gesamtgesellschaftlichen Werte bewusst werden kann. Elementar sei aber, dass man die theoretischen Inhalte auch in der Praxis umsetzt. Daher soll der Schulentwicklungstag vor allem als ein Impulsgeber gesehen werden.

