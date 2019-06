Schulgebäude allein reichen nicht

In Mertingen wurden Spenden für ein Schulbauprojekt in Afrika gesammelt. Doch es ist nicht damit getan, Schulen in aller Welt mit Spendengeldern aus Deutschland zu bauen. Es bedarf der Nachhaltigkeit.

Die Bevölkerungszahl auf dem afrikanischen Kontinent explodiert. Da kann die Infrastruktur nicht mithalten. Umso wichtiger ist die Hilfe für den schwarzen Kontinent. Auch in Mertingen hat man Spenden für eine Schule gesammelt.

Dass die Menschen aus dem Norden Namibias flüchten würden, ist eher nicht anzunehmen. Hier geht es in erster Linie um Bildung für ein Naturvolk.

Die Menschen im Kaokoveld haben erkannt, dass sich die Lebenssituation ihrer Kinder nur verbessern wird, wenn diese über Wissen verfügen. Die Mitglieder der Mertinger Delegation, die nun im Süden Afrikas das Ergebnis der Initiative gesehen haben, kehrten mit einer Erkenntnis zurück: Es ist nicht allein damit getan, Schulen in aller Welt mit Spendengeldern aus Deutschland zu bauen. Es bedarf der Nachhaltigkeit.

Mit Mertinger Spenden soll an der Schule ein Hostel entstehen, das Kindern wie Lehrern Übernachtungsmöglichkeient gibt. Aber auch die Lehrmittel müssen auf den Prüfstand, die Qualität der Lehrerinnen und infrastrukturelle Voraussetzungen wie die Versorgung mit Wasser und Strom. Mertingens Bürgermeister Albert Lohner will auch über eine mögliche Entsendung von interessierten Pädagogen für eine begrenzte Zeit diskutieren lassen.

Greifen die Ideen, dann werden langfristig auch die Migrationsbewegung und das Bevölkerungswachstum gestoppt.

