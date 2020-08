00:32 Uhr

Schulleiter in den Ruhestand verabschiedet

Landrat Stefan Rößle überreicht Urkunden an Margit Wöllmer und Erwin Nagl

Die Leonhart-Fuchs-Grundschule und Mittelschule Wemding sowie die Grundschule Kleinerdlingen-Ederheim werden unter neuer Führung ins Schuljahr 2020/2021 starten. Margit Wöllmer (Kleinerdlingen-Ederheim) und Erwin Nagl (Wemding) traten zum 1. August ihren Ruhestand an. Landrat Stefan Rößle händigte den verdienten Schulleitungen im Beisein der Vertreter des Staatlichen Schulamts, Michael Stocker, Andrea Eisenreich und Stephan Poss, die Pensionierungsurkunden aus.

Bei den künftigen Pensionären bedankte sich Rößle für die geleistete Arbeit in den vielen Dienstjahren. Er betonte ausdrücklich die vielfältigen Herausforderungen, welche die Schulleitungen heutzutage zu bewältigen hätten. Flexibilität, Eigenverantwortung und zusätzliche Tatkraft seien auch in den vergangenen Monaten in überzeugender Weise eingebracht worden. Gleichzeitig sei es eine bereichernde Aufgabe, im Team mit dem Kollegium die Kinder und Jugendlichen auf ihrer Schullaufbahn zu begleiten und das Profil der Schule zu gestalten. Mit sehr persönlichen Worten sprach er den Anwesenden seine Anerkennung aus und würdigte ihr Engagement für die Qualität der Bildung an den unterschiedlichen Schulstandorten im Landkreis Donau-Ries. Beim anschließenden informellen Austausch mit den Geehrten ließ er sich noch von erfreulichen Erlebnissen und prägenden Erfahrungen im Schuldienst berichten. Die neuen Schulleiterinnen sind: an der Leonhart-Fuchs-Grundschule und Mittelschule Wemding Margit Stimpfle sowie an der Grundschule Kleinerdlingen-Ederheim Tina Münchmeyer. (pm)

