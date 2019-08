vor 34 Min.

Schulleiterin Gudrun Zöberlein verabschiedet

Zahlreiche Ehrengäste sowie Eltern, Lehrer und Schüler haben die Schulleiterin der Graf-Heinrich-Grundschule in Kaisheim, Gudrun Zöberlein, in den Ruhestand verabschiedet.

Über 300 Gäste wohnen der Feier in der Graf-Heinrich-Grundschule bei. Die „langjährige und hervorragende Tätigkeit“ der Pädagogin wird gelobt.

Zahlreiche Ehrengäste sowie Eltern, Lehrer und Schüler haben die Schulleiterin der Graf-Heinrich-Grundschule in Kaisheim, Gudrun Zöberlein, in den Ruhestand verabschiedet. Über 300 Zuschauer sahen dabei in der festlich geschmückten Turnhalle ein abwechslungsreiches Programm.

Neben den Darbietungen der einzelnen Klassen interviewte der ehemalige Kaisheimer Bürgermeister Franz Oppel auf der Bühne einige Weggefährten von Gudrun Zöberlein. Bürgermeister Martin Scharr, Andrea Eisenreich vom Staatlichen Schulamt in Donauwörth, die Elternbeiratsvorsitzende Cludia Stacks und die stellvertretende Schulleiterin Birgit Heindl drückten in ihren Reden Dank und Anerkennung für die „langjährige und hervorragende Tätigkeit“ der scheidenden Schulleiterin aus.

