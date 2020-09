vor 20 Min.

Schulstart: Polizei kontrolliert verstärkt vor Schulen im Raum Donauwörth

Plus Während der ersten Schulwoche haben die Beamten vor zahlreichen Schulen im Raum Donauwörth kontrolliert. Im Fokus lagen die Autofahrer. So ist die Bilanz der Polizei.

Von Wolfgang Widemann

Mit dem Start ins neue Schuljahr hat die Polizei in dieser Woche verstärkt vor Schulen kontrolliert. Damit die Kinder heil zum Unterricht oder wieder nach Hause kommen, nahmen die Beamten Messungen mit der Radarpistole vor und schauten darauf, ob die Mädchen und Buben im Auto auch richtig gesichert sind. Nach der ersten Woche bescheinigt die Polizeiinspektion Donauwörth den allermeisten Eltern ein „diszipliniertes Verhalten“.

Asbach-Bäumenheim: Keine Verstöße bei Kontrolle am Morgen

Als am Freitagmorgen Hauptkommissar Zoller und Oberkommissar Wolfinger auf dem Gehsteig vor der Grund- und Mittelschule in Asbach-Bäumenheim stehen, fragt ein Bub neugierig: „Was macht ihr hier?“ Wolfinger antwortet: „Wir schauen, dass ihr sicher zur Schule kommt.“ Mit einem zufriedenen Lächeln geht der Grundschüler weiter. Derweil steuern immer wieder Mütter und Väter mit ihren Autos das Gelände an, um den Nachwuchs abzuliefern. Den Beamten fallen keine Verstöße auf.

Ähnliches haben sie am Mittwoch vor der Grund- und Mittelschule in Wemding registriert, so Zoller: „Da hatten wir ganz wenig zu beanstanden.“ Wäre ein Kind im Auto gar nicht gesichert, würde es für den Fahrer recht teuer: Eine Geldbuße von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Ist der Nachwuchs mangelhaft gesichert – beispielsweise trotz geringen Alters oder mit einer Größe von unter 1,50 Meter –, so werden 30 Euro fällig.

Polizei spricht Verwarnungen gegen Eltern in Donauwörth aus

Auf dem Josef-Dunau-Ring vor der Bäumenheimer Schule schleichen die Fahrzeuge regelrecht vorbei. Maximal erlaubt sind 30 Stundenkilometer, viele Verkehrsteilnehmer sind ein Stück langsamer unterwegs. Auch dies registrieren die Ordnungshüter wohlwollend.

Bei den Kontrollen in dieser Woche vor zahlreichen Schulen im Raum Donauwörth sprachen die Polizisten insgesamt nur zwei Verwarnungen aus, berichtet Gerhard Bißwanger, stellvertretender Leiter der Inspektion. Beide Male traf es Eltern, die den Gurt nicht angelegt hatten. Auch in den kommenden Wochen wollen die Beamten immer wieder vor Schulen präsent sein, kündigt Bißwanger an.

