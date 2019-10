06:00 Uhr

Schulzentrum: Es wird weiter frisch gekocht

Auch in der Umbauphase lehnen Eltern Fertiggerichte ab. Die Politik stimmt ihnen zu. Deshalb gibt es nun eine Lösung, die bis zu 300000 Euro kostet

Von Barbara Würmseher

Die Mitglieder des Elternbeirats hatten sich gut vorbereitet: Vorsorglich brachten sie als Zuhörer der gestrigen Sitzung von Kreis-Bauausschuss und Schulverband Rain Zettel mit, die sie mit Parolen beschriftet hatten. „Frische Küche, statt kalter Kaffee“ stand etwa darauf zu lesen, „Unsere Kinder sind es wert“ oder „Die Mensa muss bleiben“.

Doch es war gar nicht nötig, diese Spruch-Blätter im Landratsamt zu zücken. Denn in seltener Einmütigkeit vertraten sämtliche Fraktionen dieselbe Meinung wie die Eltern. Sie machten sich für den teuersten der drei Vorschläge stark, der ihnen besonders wertvoll, pädagogisch richtig und nachhaltig erscheint. Diese Lösung kostet rund 270000 bis 300000 Euro, die dafür nötig sind, die Bauzeit zu überbrücken.

Einmal mehr kam also gestern das Thema Neubau Schulzentrum Rain im großen Sitzungssaal zur Sprache. Ab 1. Februar – so der Plan – ist die jetzige Mensa nicht benutzbar. Sie soll räumlich ausgedehnt und zu einer großen Frischküche erweitert werden. Voraussichtlich dauert dieser Bauabschnitt bis Dezember 2022, sodass eine Übergangslösung sowohl für den Pausenverkauf, als auch für die Mittagsverpflegung gesucht wird. Regelmäßig essen dort 125 Mittel- und 75 Realschüler. Bislang war in der Planung davon ausgegangen worden, dass für diese Interimszeit ein Caterer verpflichtet wird, der kostenneutral arbeitet.

Nun aber sieht die Situation anders aus. Seit etwa einem Jahr suchen die Elternvertreter beider Schulen den Kontakt zu politisch relevanten Stellen, um dort für ihr Anliegen zu sensibilisieren.

„Wir haben im Schulzentrum eine gut funktionierende Küche mit hoher Qualität und regionalen, frischen und abwechslungsreichen Speisen, die gut angenommen wird“, erklärte Landrat Stefan Rößle die Ausgangsbasis. Nicht zuletzt wegen dieser Kriterien hat die Mensa in Rain erst im Juli eine Auszeichnung bekommen. Die Eltern wünschen sich nun, dass diese Qualität aufrecht erhalten bleibt und kein Fertigessen angeliefert wird. Außerdem geht es um das derzeitige Küchenpersonal, das sich beruflich anderweitig orientiert, wenn es in den kommenden drei Jahren nicht gebraucht wird.

Auf politischer und Verwaltungsebene wurden daher drei Kompromisslösungen erarbeitet.

Variante 1 sieht vor, eine mobile Küche in Containern neben der Dreifachturnhalle zu errichten. Das Foyer der Turnhalle wird dann als Speisesaal genutzt. Dazu müssen Container angekauft/gemietet werden, es müssen Strom-, Wasser- und Kanalanschlüsse gelegt und andere Infrastrukturen mehr geschaffen werden. Die Frage des Brandschutzes ist noch zu klären. Diese Variante ist eben mit bis zu 300000 Euro die teuerste Lösung. Außerdem ist sie zeitlich kritisch zu bewerten, wie Joachim Aurnhammer, Teamleiter Hochbau am Landratsamt, sagte. Alles, was dazu noch geplant und genehmigt werden muss, „ist in drei Monaten nicht realisierbar“.

Variante 2 hat die Cateringlösung zum Inhalt, bei der – wie etwa auch in der Grundschule in Rain und den dortigen Kindergärten – fertig gekochte Speisen angeliefert werden. Die Stadt Rain macht damit sehr gute Erfahrungen und greift ebenfalls auf regionale Anbieter zurück, wie Bürgermeister Gerhard Martin sagte. Würde ein solcher Caterer auch beim Schulzentrum beauftragt werden, kämen Geschirrspülen, andere Reinigungsarbeiten und die Abrechnung zu seinen Aufgaben dazu. Für diese Variante 2 müsste das Turnhallen-Foyer baulich geringfügig angepasst werden. Kostenpunkt: 80000 Euro.

Variante 3 ist eine Mischung aus den beiden ersten Vorschlägen. Dabei würden der Vertrag mit der jetzigen Pächterin verlängert und die Essensverpflegung ins Turnhallen-Foyer verlegt werden. Da die vorhandene Küche der Turnhalle nicht darauf ausgelegt ist, komplette Gerichte frisch zu kochen, müsste ein externer Caterer Fertigspeisen anliefern. Die Küche würde für die Zubereitung von Salaten und ähnlichem wie auch zum Geschirrspülen genutzt werden. Die notwendigen Umbaukosten für Variante 3 werden auf 132000 beziffert.

„Erschwerend kommt bei dieser Variante hinzu“, so Bürgermeister Gerhard Martin und Schulverbandsvorsitzender. „dass Turnhalle und Foyer inklusive Küche ja intensiv für Veranstaltungen genutzt werden, vielfach von den örtlichen Vereinen.“ Bei einer Nutzung für die Mensa gebe es viele Überschneidungen und Einbußen für Veranstalter.

Die Entscheidung fiel letztlich in großer Übereinstimmung für Variante 1 (mit der Gegenstimme von Kreisrat Josef Fischer). Die Argumente pro Frischküche reichten von „Kinder müssen lernen, auch unter Nachhaltigkeit zu kochen und Schule spielt eine wichtige Rolle dabei“ bis hin zu „Gutes Essen bei Kindern entscheidet über späteres Essverhalten und Esskultur“. Wobei Landrat Rößle klarstellte: „Alle Caterer, von denen wir Angebote haben, würden gesundes, regionales Essen anbieten.“

