Schulzentrum Rain: Minimum ein halbes Jahr Zwangspause

Der Abbruch des Gebäudekomplexes C am Rainer Schulzentrum verzögert sich. Erst müssen Juristen entscheiden, ob sie der Klage zweier Bieter gegen die Vergabe stattgeben wollen.

Abbrucharbeiten liegen wegen einer Klage auf Eis. Im März kommt es zur Verhandlung. Und da auch die Schwalben zurückkommen, geht es frühestens im Herbst weiter.

Von Barbara Würmseher

Was Mitte Dezember lediglich eine ärgerliche Befürchtung war, hat sich nun bestätigt: Die Bauarbeiten am Schulzentrum Rain verzögern sich. Sie müssen eine Zwangspause von mindestens einem halben Jahr einlegen. Damit kommt der Zeitplan empfindlich durcheinander, denn es gibt auch keine Möglichkeit, dieses halbe Jahr Wartezeit auf der Baustelle anderweitig sinnvoll zu nutzen.

Es geht um den Abbruch des größten Gebäudekomplexes – Haus C – inmitten des Schulzentrums, der eigentlich im Januar hätte erledigt werden sollen. Diese Abbrucharbeiten haben ein Auftragsvolumen von knapp zwei Millionen Euro.

Kompliziertes Vergabesystem

Drei Anbieter, die sich an der EU weiten Ausschreibung dafür beteiligt hatten, haben gerügt, dass sich Landkreis und Mittelschulverband nicht – wie sonst üblich – für den günstigsten Bieter entschieden haben.

Grundlage für diese Entscheidung ist das komplizierte Vergabesystem, das Haupt- und Nebenangebote unterschiedlich bewertet. Die Verwaltung habe – so betonte Landrat Stefan Rößle auch in der Bauausschuss-Sitzung am Montag wieder – nichts falsch gemacht.

Ohne gewünschten Erfolg

Im Januar hatte das Landratsamt die Angebote jetzt nochmals neu bewertet, um im günstigsten Fall eine gütliche Einigung zu erzielen – allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Zwei der Bieter vertreten laut Landrat Rößle ihre Standpunkte nach wie vor. Ihre Einsprüche liegen bei der Vergabekammer Südbayern in München. Nun wird es dort am 5. März zu einer Verhandlung kommen.

Wie die Entscheidung der Kammer auch ausfallen mag: Es besteht rein theoretisch auch danach noch die Möglichkeit, in die nächst höhere Instanz zu gehen, nämlich ans Oberlandesgericht (OLG). Stefan Rößle schloss diese Möglichkeit gestern zwar für den Landkreis aus, „um eine weitere Verzögerung und Verteuerung zu vermeiden“, wie er sagte. Doch offen ist, wie die Kläger reagieren würden, falls die Vergabekammer Süd im Sinne des Landkreises urteilen würde.

Klare Ansage der Naturschutzbehörde

Mit einer juristisch rechtsgültigen Entscheidung ist also nicht in der gebotenen Kürze zu rechnen, die notwendig wäre, um die Zwangspause zu verhindern. Denn sobald die Schwalben im Frühjahr aus ihrem Winterquartier in Afrika zurückkommen, gilt Baustopp am Schulzentrum – ohne Wenn und Aber. Daran lässt die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Schwaben keinen Zweifel.

Ab März/April suchen die Tiere ihre gewohnten Nester auf und beginnen mit der Brut. Ab dieser Zeit sind sie geschützt. Und die Vögel am Schulzentrum Rain zeichnen sich durch eine Besonderheit aus: Sie gelten mit 146 Mehlschwalben-Paaren, 18 Rauchschwalben-Paaren und drei Paar Mauerseglern als die größte Kolonie ihrer Art in ganz Schwaben. Der Abbruch der Fassade von Gebäude C kann also frühestens ab Mitte September beginnen, wenn die Schwalben erneut gen Süden ziehen, wie Joachim Aurnhammer, Teamleiter Hochbau am Landratsamt, in der Bauausschuss-Sitzung erklärte. Alle weiteren Arbeiten an Haus C verschieben sich ebenfalls entsprechend.

„Unglückliche Situation“

„Das ist für uns in Rain eine unglückliche Situation“, nahm Kreisrätin Claudia Marb ( CSU) Stellung. Auf ihre Frage hin erklärte Aurnhammer, falls eine nochmalige komplette Ausschreibung notwendig sein sollte, könne man die sofort in Angriff nehmen, um dann im Mai/Juni den Auftrag neu zu vergeben.

Ursula Straka (SPD) beklagte die komplizierten bürokratischen Regelungen, die den Ausschlagfür die Verzögerungen geben. Robert Ruttmann (CSU) bat darum, beim „sensiblen Thema“ Schulzentrum alles dafür zu tun, das Projekt voranzutreiben und auch verstärkt öffentlich aufzuklären. Für Albert Riedelsheimer (Grün-Soziale-Fraktion) war es „die wichtigste Botschaft“, dass es nicht die Schwalben sind, die die Verzögerung verschuldet haben, sondern dass unser Rechtssystem eben so funktioniert.

Peter Moll (SPD) äußerte den Gedanken, Netze vor die Fassade zu hängen, um die zurück kommenden Schwaben abzuhalten und ihnen stattdessen die geplanten Ersatzquartiere anzubieten. Doch dieser Option widerspricht laut Aurnhammer die Regierung von Schwaben. Und Landrat Rößle drückte sein Bedauern wegen des Rechtsstreits aus, erklärte aber, man könne ihn nicht verhindern.

