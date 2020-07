vor 42 Min.

Schutz oder Ärgernis: Wie stehen Händler in der Region zur Maskenpflicht?

Plus In Deutschland wird derzeit über eine Lockerung der Maskenpflicht diskutiert. Wie Händler und Dienstleister in der Region damit umgehen und was sie sich für die Zukunft wünschen.

Von Fabian Kapfer

Seit einigen Tagen herrscht in Deutschland eine rege Debatte darüber, ob die Maskenpflicht gelockert oder sogar aufgehoben werden soll. Während Mecklenburg-Vorpommern mit dem Gedanken spielt, diese Anfang August für den Einzelhandel abzuschaffen, hält Bayern weiter daran fest. Am Montag bekräftigte das Ministerpräsident Markus Söder ( CDU). Die Händler im Landkreis Donau-Ries berichten von Herausforderungen im Alltag seit der Maskenpflicht, unterstützen aber größtenteils das Vorgehen der bayerischen Regierung. Allerdings werden auch Lockerungen gefordert.

Der Mensch sei ein Gewohnheitstier, und mittlerweile habe sich auch ihr Team an das Tragen von Masken im Verkauf gewöhnt, sagt Anja Fischer-Mayer. Sie ist Inhaberin von „Anja’s Lust auf Mode“ in Wemding. Dass es nicht jedem ihrer Kunden so gehe, hat sie jedoch auch festgestellt: „Die jüngeren Menschen tun sich leichter damit als unsere ältere Kundschaft. Die müssen sich schon hin und wieder mal setzen und kurz durchschnaufen. Bei Personen, die mit dem Atmen schon ohne Maske Probleme haben, ist das schon eine zusätzliche Last.“ Dennoch habe sie den Eindruck, dass ihre Kunden sich mit der Maskenpflicht sicherer fühlen. „Das Tragen von diesem Schutz ist derzeit das Mittel, um die Infektionszahlen weiter niedrig zu halten. Bevor wir wieder schließen müssen, lassen wir die Masken lieber auf“, betont Fischer-Mayer. Deshalb sei sie auch weiter klar für die Maskenpflicht.

Ob Japaner „Franz“(o. l.) in Shinshiro, Feuerwehrmann Philippe (o. r.) in der südfranzösischen Partnerstadt Sète, Friseurmeisterin Elke Schwierz (u. l.) in Neuburg – die Maske ist zum täglichen Begleiter geworden, ob wir nun wollen oder nicht, so wie der Mann auf dem Foto links unten.

In den Friseursalons ist das Tragen der Masken eine besondere Herausforderung. Auch in den Salons von Zeitlmann in Donauwörth, Parkstadt, Rain und Wemding müssen die Mitarbeiter damit umgehen. Inhaberinnen sind die beiden Schwestern Janina und Isabel Zeitlmann. Erstere erklärt: „Unsere Mitarbeiter haben es nicht gerade angenehm, wenn sie damit arbeiten müssen. Es erschwert auch die Beratung, da unsere Kunden auch ihr halbes Gesicht damit bedecken, während sie in unserem Salon sitzen. Unsere Räumlichkeiten sind aber klimatisiert, somit ist es noch erträglich.“

Es komme durchaus vor, dass Beratungsgespräche auch außerhalb des Ladens geführt würden, wo die Maske an der frischen Luft abgenommen werden könne, so Zeitlmann weiter. Dass in Bayern die Maskenpflicht weiter bestehen bleibt, unterstütze sie, sagt Isabel Zeitlmann: „Es ist schon richtig so. Der gegenseitige Schutz ist dadurch gegeben, auch wenn es unsere Arbeit nicht erleichtert.“ Sie zolle ihren Mitarbeitern jedoch Respekt, denn diese hätten rasch gelernt, mit den Bedingungen umzugehen und würden trotz der Schwierigkeiten sehr engagiert arbeiten. „Es ist auch schon vorgekommen, dass Kunden sich nach dem Besuch noch einmal vor dem Geschäft bedankt haben. Wir bekommen öfters ein Lächeln als Rückmeldung, wenn draußen die Maske runter ist“, freuen sich die Inhaberinnen.

"Wir werden die Masken weiterhin tragen"

Astrid Grunert betreibt das Reformhaus in Nördlingen. Dort wurden die Masken bereits schon kurze Zeit vor der Einführung der Maskenpflicht getragen. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden und den Mitarbeitern. Daher haben wir schon früh begonnen, mit Mund-Nasen-Masken zu arbeiten“, berichtet Grunert. Leicht sei das allerdings nicht, es müsse „acht bis neun Stunden körperliche Arbeit mit Maske im Gesicht“ verrichtet werden. „Dass das irgendwann beeinträchtigt, ist doch klar. Ich glaube, dass wir noch eine ganze Zeit lang damit zu tun haben werden. Und da sie schützen, werden wir diese Masken auch weiterhin tragen“, betont Grunert.

Es ist eine große Herausforderung, mit Mund-Nasen-Maske zu arbeiten, resümiert Isabella Baur. Sie ist eine der Vorsitzenden in der Werbegemeinschaft Oettingen und betreibt dort auch den Friseursalon „Element Haar“. Baur schildert, mit welchen Hindernissen sie zu kämpfen hat: „Für die Kunden und für mich ist vieles abschreckend, mittlerweile ist es nur noch unangenehm. Vor allem die persönliche Beratung ist schwer möglich. Ich würde mir zumindest kleinere Lockerungen in unserer Branche wünschen. Etwa, dass wir wieder Zeitschriften bereitstellen dürfen. Ein einheitliches Vorgehen wäre mir da sehr wichtig.“

Nach draußen gehen, um persönlich zu beraten

Um den persönlichen Kontakt als auch die Beratung zu erleichtern, habe sie einen Außenbereich eingerichtet, wo Kommunikation und Absprache ohne Maske möglich seien, so Baur weiter. Sie betont: „Die vorgegebenen Regeln werden eingehalten und das ist auch wichtig so. Für mich persönlich als Friseurin ist die Maskenpflicht im Arbeitsalltag allerdings nicht tragbar, weil es vieles erschwert und meine Arbeit stark einschränkt.“

Langzeitstudie: Bayern testet Schüler, Eltern und Lehrer

Söder lehnt Abschaffung oder Lockerung der Maskenpflicht ab





Themen folgen