25.03.2020

Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried feiert ein kleines Jubiläum

Die 50. Jahresmitgliederversammlung wird abgehalten

Die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried hat auf ihrer Mitgliederversammlung im Saal der Wallfahrtsgaststätte Bilanz über das vergangene Jahr gezogen. Es handelte sich bei der Zusammenkunft um ein kleines Jubiläum, war es doch die 50. Jahresversammlung. Unter den Gästen waren auch Wemdings Bürgermeister Martin Drexler (die Stadt ist Gründungsmitglied des Vereins), das Ehrenmitglied Helmut Partsch (ebenfalls Gründungsmitglied) und der ehemalige Bezirksheimatpfleger Hans Frei.

Drexler und Frei hoben die Bedeutung des Naturschutzes hervor und lobten die Weitsichtigkeit der Vereinsgründer. Beide dankten dem Verein als Ganzes und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement und brachten ihre Zuversicht über ein weiteres erfolgreiches Wirken zum Ausdruck.

Vorsitzender Johannes Ruf erläuterte, dass mit dem Partnerverein Rieser Naturschutzverein im Berichtsjahr insgesamt zehn Exkursionen und Vorträge sowie zwei Beiträge zu Ferienprogrammen veranstaltet wurden. Dazu kamen mehrere kleine und sechs große Pflegeeinsätze sowie die Teilnahme am Schwäbischen Imkertag in Wemding und am Schaftag der Heide-Allianz Donau-Ries in Mönchsdeggingen. Auch über die anderen Projekte in denen die Schutzgemeinschaft im Jahre 2019 aktiv war, wurde kurz berichtet.

Laut Kassenbericht – vorgetragen von Ulrike Prüschenk – steht die Schutzgemeinschaft trotz eines leichten Rückgangs auf gesunden Beinen. Den mit Abstand größten Ausgabenblock bilden die Kosten für die Pflege der Schutzgebiete. Die Hälfte dieser Ausgaben wurde durch staatliche Zuschüsse wieder ausgeglichen. Der Kassenprüfungsbericht bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung, einstimmig wurden die Kassenführerin und der Vorstand entlastet.

Danach berichtete Johannes Ruf mit zahlreichen Bildern über 50 Jahre Naturschutz in der Region. Es war ein Streifzug durch eine Reihe von Schutzgebieten, die im Eigentum oder in der Pflege der Schutzgemeinschaft und ihres Partnervereins stehen. Im Herbst ist eine Wiederholung des Vortrags angedacht, wie im Rahmen der Versammlung bekannt gegeben wurde. (pm)

