vor 21 Min.

Schwabens Fischerjugend in Münster

Rund 350 Teilnehmer werden erwartet

In Münster findet vom 12. bis 14. Juli der „Tag der schwäbischen Fischerjugend“ statt. Es werden über 350 Jugendliche und Betreuer erwartet, um an Prüfungen zur Arten- und Knotenkunde sowie im Casting (Ziel- und Weitwurf mit der Angelrute) teilzunehmen und im Anschluss den schwäbischen Jugend-Fischerkönig zu ermitteln. Die drei besten Teilnehmer sowie die beste weibliche Teilnehmerin qualifizieren sich für das bayerische Jugendkönigsfischen am 20./21. Juli in Würzburg. Ausrichter der Großveranstaltung sind die Vereine aus Münster und Holzheim.

Am Freitag, 12. Juli, beginnen um 18 Uhr die Castingwettbewerbe. Am Samstag, 13. Juli, finden von 8.30 bis 16 Uhr die Wettbewerbe statt. Für 17 Uhr ist ein Gottesdienst terminiert, eine halbe Stunde später erfolgt die offizielle Eröffnung. Hierfür haben die Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer, Fabian Mehring, Bezirksrätin Annemarie Probst, Vizelandrat Reinhold Bittner sowie die Bürgermeister Gerhard Pfitzmaier (Münster) und Robert Ruttmann (Holzheim) ihr Kommen zugesagt. Am Sonntag, 14. Juli, beginnt um 6 Uhr das Königsfischen, die Siegerehrung erfolgt um 14 Uhr. (dz)

