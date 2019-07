vor 34 Min.

Schwäbische Metzgerei produziert jetzt auch chinesische Maultaschen

Die Rainer Metzgerei Stöckle produziert ab September asiatische „Dumplings“ exklusiv für den deutschen Markt. Worum es sich dabei handelt und wie es zur Zusammenarbeit mit Yuan Ching Hu kam, schildern die Geschäftsführer

Von Barbara Würmseher

Leberkäs, Wiener und Weißwürste, Schnitzel, Rollbraten und Schweinshaxe – dafür steht die Rainer Metzgerei „Zum Boarn“. Deftige Kost ist eines ihrer Markenzeichen. Das ist typisch für die Region. Und das tischt die Inhaber-Familie Stöckle auch gerne den Gästen in ihrem Traditionsgasthaus „Zum Boarn“ auf. So weit nichts Neues.

Nun aber kommt zu dieser bayerisch-schwäbischen Geschmacks-Note etwas Exotisches dazu. Jetzt wagen die Geschäftsführer Christian und Stefan Stöckle einen gewaltigen kulinarischen Sprung Richtung Südostasien. Ab September produziert das Unternehmen Stöckle für die Firma „H&P Dumplings“ in Westfalen chinesische Maultaschen – eben so genannte Dumplings – exklusiv für den deutschen Markt. Später vielleicht auch für den europäischen.

Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt

Bisher werden diese gefüllten Teiglinge ausschließlich aus dem Ausland importiert. Sie sind weiß, grün, gelb, orangefarben oder violett, in Sichelform, rund, oval oder als kleine Säckchen, mit Muster oder Gravur, aus Dinkel- oder anderem Mehl, mit Fleisch-, Fisch- oder vegetarischer Füllung. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Derzeit gibt es sie in Deutschland vereinzelt in Asia-Shops zu kaufen, hie und da auch in der Gastronomie. Just in diesen Tagen aber wird die ehemalige Produktionsstätte der Donauwörther Metzgerei Mayershofer mit den notwendigen Maschinen ausgestattet, um Dumplings künftig auch in Schwaben herzustellen. Viel fehlt nicht mehr, dann kann es losgehen.

„Man muss mit dem Markt gehen und auch mal etwas wagen“, erklärt Christian Stöckle diese Neu-Orientierung. „Wir suchen als Unternehmen immer auch nach Nischen, die wir ausfüllen können und die uns ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen.“ Der 31-Jährige hat ein „gutes Gefühl für dieses Produkt“ und auch für den neuen Geschäftspartner „H&P Dumplings“. Zwischen deren Geschäftsführer Yuan Ching Hu und den beiden Stöckle-Brüdern habe die Chemie sofort gestimmt.

Dabei hat sich Hu längst nicht auf pure Sympathie verlassen. Wie er gegenüber unserer Zeitung versichert, habe er dir Metzerei Boarn gerade auch in qualitativer Hinsicht auf Herz und Nieren geprüft. Nachdem ihm auf der Koch-Olympiade 2016 in Erfurt über den Bayerischen Kochverband die Metzgerei „Zum Boarn“ empfohlen worden war, hat er sich das Rainer Unternehmen näher angesehen.

„Wir hatten ursprünglich drei Standorte von Fleischproduzenten in Deutschland zur Auswahl, die wir uns als Partner vorstellen konnten“, erzählt Yuan Ching Hu. „Am Ende hatte die Firma Stöckle ein paar Pluspunkte mehr als die anderen. Wir haben sie als sehr kompetent, vertrauenswürdig, flexibel, ausbaufähig und bodenständig erlebt. Deshalb können wir uns eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen.“ In kürzester Zeit waren sich die Schwaben und der Chinese handelseinig. Lediglich gut eineinhalb Jahre sind vom ersten Kennenlernen bis zum erwarteten Start der Dumpling-Produktion heuer im September vergangen.

Ohne Zusatzstoffe

Die Maschinen dafür kommen aus China. Sie verarbeiten die Teigsorten und pressen sie in die diversen Formen. Die Füllungen werden von der Firma Stöckle nach original chinesischen Rezepturen hergestellt. „Das Besondere bei uns ist“, so schildert Hu, „dass wir ganz nach dem Motto ’zurück zur Natur’ auf jegliche Farb-, Konservierungs- und andere Zusatzstoffe verzichten. Das Grüne kommt vom Spinat, das Violette von Rote Bete, das Orangefarbene von Karotten oder Süßkartoffeln und so weiter.“ Auch beim Teig soll auf gut verträgliche und gesunde Getreidesorten zurückgegriffen werden. Anfangs wird vor allem der Großhandel damit beliefert werden.

Yuan Ching Hu kennt den deutschen Gastro-Markt in- und auswendig. Seine Familie ist in vierter Generation kulinarisch tätig, seit sein Vater in den 50er Jahren in die Niederlande eingewandert war und dort eines der ersten China-Restaurants eröffnet hat. Seit 1989 lebt und arbeitet er selbst in Deutschland.

Weißwürste vom Boarn in China?

Auch die Firma Stöckle ist ein alt eingesessenes Unternehmen – ebenfalls in dritter Generation. 200 Mitarbeiter sind dort beschäftigt – zehn Arbeitsplätze werden durch die Dumpling-Produktion neu geschaffen. „Dieser Bereich des Convenience Food („bequemes Essen“) passt gut als neues Standbein zu uns, da wir uns gerne breit aufstellen“, sagt Christian Stöckle. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus noch mehr. Immerhin denkt Yuan Ching Hu schon heute einen Schritt weiter und gerät dabei fast ins Schwärmen: „In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Stellen Sie sich vor, nur jeder zweite von ihnen würde Weißwürste und Leberkäse vom Boarn essen ...“

