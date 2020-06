12:46 Uhr

Schwächeanfall: Unfall auf Parkplatz von Baumarkt

In Donauwörth gerät ein Auto außer Kontrolle. Es kommt zu einer doppelten Karambolage.

Offenbar wegen eines Schwächeanfalls hat eine Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Donauwörth am Neurieder Weg die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Folge war ein doppelter Unfall, der durch glückliche Umstände mit Blechschaden abging. Wie die Polizei berichtet, bog die 75-Jährige am späten Montagvormittag bei der Suche nach einem freien Stellplatz nach rechts ab – und prallte frontal gegen ein Auto, mit dem ein 69-Jähriger entgegenkam. Ursache dafür waren nach Angaben der Rentnerin die gesundheitlichen Probleme. Nach der Karambolage lenkte sie ihren Pkw weiter nach rechts und stieß auch noch gegen einen geparkten Wagen.

Der Sachschaden summiert sich nach ersten groben Schätzungen auf mindestens 8000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. (dz)

