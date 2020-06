10:26 Uhr

Schwächeanfall am Steuer: Seniorin fährt Mann an

Eine Seniorin erleidet vor dem Woha in ihrem Auto einen Schwächeanfall und verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Eine 68-jährige Frau aus Donauwörth hat am Steuer ihres Autos einen Schwächeanfall erlitten und daraufhin einen Mann angefahren.

Die Seniorin wollte am Freitag gegen 11 Uhr mit ihrem Auto in den Parkplatz am Einkaufszentrum Woha fahren, als ihr schwarz vor Augen wurde. Sie lenkte nach rechts, doch gerade zu diesem Zeitpunkt lief dort ein junger Mann aus Tapfheim über den Gehweg. Die Seniorin erwischte den 28-Jährigen am Bein, anschließend prallte sie mit ihrem Auto gegen ein anderes, geparktes Auto. Wohl durch den Aufprall kam sie wieder zu sich.

Starke Schmerzen am linken Bein

Der Tapfheimer wurde mit dem Rettungsdienst mit starken Schmerzen im linken Bein in die Donau-Ries-Klinik zur weiteren Untersuchung gebracht. Die 68-jährige Donauwörtherin wurde nach der Untersuchung vor Ort durch den Rettungsdienst wieder entlassen.

Nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (dz)

