Schwarz führt die Roten

Ortsverein Monheim hat einen neuen Vorsitzenden

Der SPD-Ortsverein Monheim hat einen neuen Vorsitzenden. Zuletzt war der Posten vakant. Bei der Jahreshauptversammlung im Kreuzwirt blickte deshalb der stellvertretende Vorsitzende Thomas Nigel auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Zudem versprach er, er werde auch in Zukunft die Stadtratsfraktion tatkräftig unterstützen. Der Ortsverein verzeichnete einige neue Mitglieder. Christine Scheuenpflug will in Zukunft nicht nur sozialdemokratische Ideen im Stadtrat einbringen, sondern auch den SPD-Ortsverein tatkräftig unterstützen.

In seinem Grußwort bedankte sich der SPD-Unterbezirksvorsitzende Christoph Schmid bei den Genossen in Monheim für die stets zuverlässige Zusammenarbeit und motivierte die Versammelten, sich weiterhin politisch zu engagieren im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen im Jahre 2020. Bei dieser wolle die SPD im Landkreis neben der Kreistagsliste mit Platz für Nachwuchskräfte auch einige Kandidaten zu den Bürgermeisterwahlen stellen.

Schmid berichtete, dass die Druckerei Staudigl in Donauwörth bayernweit alle Plakate der SPD drucken werde. Schmid merkte auch an, dass Ideen der SPD-Politiker in Bund, Land und auch im kommunalen Bereich zunächst abgelehnt würden – und es zu einem späteren Zeitpunkt als neue Idee einer anderen Partei zur Umsetzung komme.

Kassenverwalter Gottfried Zinsmeister präsentierte einen positiven Bericht. Nach dem Rücktritt von Daniel Hauer aus persönlichen Gründen hatten die Mitglieder des Ortsvereins einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Gleiches galt für Beisitzer und Delegierte für die Aufstellungskonferenz zu den Kommunalwahlen 2020.

Jan Schwarz bewarb sich für den Posten des Vorsitzenden und wurde einstimmig gewählt. Ebenso einstimmig, bei einer Enthaltung, wählte die Versammlung Barbara Schwarz und Lea Burgetsmeier zu neuen Beisitzern.

Der Ortsverein plant heuer wieder ein Ausflug.

Zum aktuellen Thema „Rettet die Bienen“ engagieren sich Helga Utjesinovic und Christine Scheuenpflug mit der Betreuung der Apothekerwiese sowie Lea Burgetsmeier, die auch den Bürgertreff „Zamsei“ tatkräftig unterstützt.

Der Vorsitzende wünschte sich mit allen eine gute und motivierte Zusammenarbeit. (dz)

