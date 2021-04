Schwelbrand in Bäumenheim: Mann atmet Rauchgase ein

Im Keller eines Hauses in Bäumenheim fängt ein Trockner Feuer. Der Bewohner löscht selbst, muss aber danach leicht verletzt ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, hat sich am Freitag um 17.40 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in der Donauwörther Straße in Bäumenheim aufgrund eines technischen Defektes ein Wäschetrockner entzündet. Der 67-jährige Hausbewohner trennte selbst den Wäschetrockner vom Strom und löschte den kleinen Schwelbrand. Hierbei atmete er Rauchgase ein und kam leicht verletzt ins Krankenhaus Donauwörth, so die Gesetzeshüter.

Am Trockner entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Ein Fehlverhalten war für die Beamten vor Ort nicht erkennbar. Die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.