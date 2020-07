vor 21 Min.

Schwerer Unfall: Autofahrerin prallt gegen Lastwagen und stirbt

Plus Auf der B 16 nah der Lechbrücke bei Rain stießen am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr ein Auto und ein Laster zusammen. Dabei wurde die etwa 92-jährige Unfallverursacherin getötet.

Von Barbara Würmseher

Am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr passierte auf der B 16 nahe der Lechbrücke zwischen Genderkingen und Rain ein tödlicher Unfall. Eine etwa 92-jährige Frau – so die Polizei – starb. Woher sie kommt, stand bei der Unfallaufnahme noch nicht fest, ihr Fahrzeug trägt aber eine Augsburger Kennzeichen.

Die Frau kam aus Richtung Donauwörth gefahren und geriet kurz vor der Lechbrücke erheblich auf die linke Fahrbahnseite, wo sie mit einem entgegenkommenden Laster, einem tschechischen Transporter, zusammenstieß.

Unfall auf B16 zwischen Rain und Genderkingen: Frau ist auf der Stelle tot

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich der Wagen der Frau überschlug. Nach Polizeiangaben war sie sofort tot. Der Lasterfahrer wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht wurde.

Ein weiteres Auto fuhr in die Unfallstelle, ebenso war noch ein Kleinlaster betroffen. Die Fahrbahn war übersät mit Trümmern der beteiligten Unfallfahrzeuge. Aus dem Wagen der Getöteten hatte es den Motorblock herausgerissen. Über die Unfallursache war zunächst noch nichts bekannt, es müssen weitere Untersuchungen angestellt werden. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes stand die aufgehende Sonne sehr tief. Ob die Sichtbehinderung für die Unfallverursacherin dadurch eine Rolle gespielt hat, wird ebenfalls untersucht.

Feuerwehren, Polizei, THW, BRK und andere Rettungskräfte waren im Einsatz.

