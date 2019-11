vor 32 Min.

Schwerer Unfall auf B2: Fahrer haben Glück im Unglück

An der Anschlussstelle Monheim-Süd kracht es heftig. Die Beteiligten haben Glück im Unglück.

Auf der B2 hat sich am Dienstagmorgen an der Anschlussstelle Monheim-Süd ein schwerer Unfall ereignet. Durch glückliche Umstände blieb es bei Blechschaden. Nach Auskunft der Polizei wollte um 5.35 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf die Bundesstraße einbiegen. Der Mann übersah jedoch einen von Itzing her nahenden Wagen, den ein 66-Jähriger steuerte, und krachte diesem in die rechte Fahrzeugseite. Durch den heftigen Aufprall wurde der Pkw des 66-Jährigen frontal gegen die Leitplanke gedrückt und drehte sich um 180 Grad. Beide Fahrzeuge wurden derart demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden summiert sich auf schätzungsweise 13.000 Euro.

Auf der B2 kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn. (dz)

