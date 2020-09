vor 33 Min.

Schwerer Unfall bei Ebermergen: B25 gesperrt

Auf der B25 bei Ebermergen hat sich am frühen Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Die Bundesstraße musste für einige Zeit gesperrt werden.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag um etwa 17.30 Uhr auf der B25 beim Harburger Ortsteil Ebermergen ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein ein Autofahrer von einem Feldweg gegenüber der nördlichen Ebermergener Zufahrt kommend auf die Bundesstraße einbiegen. Jedoch übersah der ältere Mann einen Wagen, der auf der B25 nahte. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die Seite des Autos. Das überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und blieb auf dem Dach liegen.

B25 nach Unfall gesperrt: Hubschrauber landet auf der Straße

An den Unfallort eilte ein großes Aufgebot an Rettungskräften: Notarzt, Rotes Kreuz und die Freiwilligen Feuerwehren aus Ebermergen, Harburg und Wörnitzstein. Weil auf der Fahrbahn ein Rettungshubschrauber landete, musste die B25 komplett gesperrt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Auf der Bundesstraße bildeten sich Staus in beide Richtungen. (wwi)

