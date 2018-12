11:00 Uhr

Schwerer Unfall mit kalbender Kuh in Wörnitzstein

Eigentlich wollte der Bauer bei der Geburt eines Kalbes in Wörnitzsetin helfen. Am Schluss war er schwer verletzt. Was passiert ist.

Ein schwerer Unfall ist am Wochenende in Wörnitzsetin passiert: Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr, befand sich ein 64jähriger Landwirt im Stall in einer Box mit einer freilaufenden kalbenden Kuh. Er wollte die Kuh beim Kalben unterstützten. Diese wurde jedoch aggressiv und rannte den Mann um.

Anschließend versuchte sie den am Boden Liegenden zu treten. Der hinzugekommene Sohn des Landwirtes konnte Schlimmeres verhindern. Der 64-Jährige erlitt laut Polizei eine Fraktur des Unterschenkels und zahlreiche Prellungen und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Donauwörth gebracht. (dz)

