vor 24 Min.

Schwerer Unfall nach der Fahrschule endet in Klinik

Zwei Jugendliche sind bei einem Verkehrsunfall in der Parkstadt schwer verletzt worden.

Zwei Jugendliche krachen in der Parkstadt mit ihrem Zweirad in ein Auto. Einer trägt keinen Helm. Sie müssen direkt operiert werden. Autofahrerin auch verletzt.

Zwei Jugendliche sind bei einem Verkehrsunfall in der Donauwörther Parkstadt am Montag schwer verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus und mussten noch am Abend operiert werden, wie die Polizei mitteilt. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Ein 18-Jähriger aus dem Jurabereich war um 20.10 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in der Jurastraße in Richtung Parkstadt unterwegs. Als Sozius hatte er einen 19-jährigen Begleiter mit auf dem Fahrzeug. Dieser trug nachweislich keinen Schutzhelm, heißt es von den Beamten.

Männer fliegen durch die Luft

An der Einmündung zur Sternschanzenstraße missachtete der Fahranfänger mit seinem motorisierten Zweirad die Vorfahrt einer kreuzenden 24-jährigen Autofahrerin und prallte frontal in die rechte Seite des Pkw. Die beiden jungen Männer flogen nach der Kollision über den Wagen hinweg durch die Luft und kamen auf der Grünfläche vor der ehemaligen Kaserne zum Liegen. Das Auto der Geschädigten drehte sich nach dem Zusammenstoß mehrmals um die eigene Achse und kam erst auf Höhe der Freibad-Zufahrt zum Stehen.

Frau erleidet Prellungen

Die Jugendlichen wurden stationär in die Uni-Klinik Augsburg beziehungsweise die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Die Verletzungen reichen den Gesetzeshütern zufolge von Arm- bis hin zu Becken- und Oberschenkelfrakturen. Die Autofahrerin wurde mit zahlreichen Prellungen ebenfalls in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10000 EUR. Die Freiwillige Donauwörth sperrte, reinigte und beleuchtete die Fahrbahn zur Unfallaufnahme und war mit 15 Kräften vor Ort. Der Zweiradfahrer und sein Sozius befanden sich zum Unfallzeitpunkt auf dem direkten Rückweg von der Fahrschule. Erstgenannter wurde unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

