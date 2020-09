vor 53 Min.

Schwerpunktkontrolle bei Rain: So fällt das Fazit der Polizei aus

Plus Bei der Aktion in Rain hat die Polizei insgesamt knapp 60 Fahrzeuge in Augenschein genommen. Über das Ergebnis sind die Beamten fast schon verwundert.

Bei der Schwerpunktkontrolle am Mittwoch in Rain hat die Polizei insgesamt knapp 60 Fahrzeuge in Augenschein genommen. Ein Besitzer musste sein Auto stehen lassen und hat sich größeren Ärger eingehandelt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer telefonierte während der Fahrt mit dem Handy. Ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg sind die Konsequenzen.

Insgesamt zeigt sich Ludwig Zausinger, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth – diese war bei der Aktion federführend – mit dem Ergebnis und dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer zufrieden: „Da waren keine großen Auffälligkeiten.“ Dass nur ein Fahrer das Mobiltelefon am Ohr hatte, verwundere fast schon ein wenig. Aber gerade darauf achten die Beamten im Rahmen der Aktionswoche, da viele Unfälle passieren, weil die Fahrer durch elektronische Geräte abgelenkt sind.

Zwölf gebührenpflichtige Verwarnungen spricht die Polizei in Rain aus

Zwölf der Kontrollierten erhielten gebührenpflichtige Verwarnungen, 15 weitere kamen mit einer mündlichen „Rüge“ davon. Bei einem Mann, der mit einem fast schrottreifen Pkw unterwegs war, konnten die Ordnungshüter freilich kein Auge zudrücken.

Zu den gravierenden Mängeln gehörten unter anderem abgefahrene Reifen, nicht mehr richtig funktionierende Bremsen und Fahrzeugteile, die fast auf dem Untergrund auflagen. Der Besitzer durfte nicht mehr weiterfahren.

Weitere Kontrollen im Landkreis Donau-Ries

In Rain zogen die Beamten die Fahrer von 41 Autos und Kleintransportern, zehn Motorrädern und Mopeds, sieben Fahrrädern und einem Elektrorad mit Zulassung (Pedelec) aus dem Verkehr.

Zausinger kündigt an, dass in dieser Woche weitere solche Kontrollen im Donau-Ries-Kreis stattfinden. Zudem gibt es von Freitagmorgen an eine 24-Stunden-Geschwindigkeitskontrolle an einer Bundesstraße im Landkreis.

