vor 20 Min.

Schwiegertochter mit Besen geschlagen

In Wolferstadt ist es am Samstagmorgen gegen 8 Uhr auf einem Bauernhof zu einem wiederholten Streit zwischen der 38-jährigen zukünftigen Schwiegertochter und dem 77-jährigen Schwiegervater in spe gekommen.

Da beide, wie die Polizei mitteilt, „offenbar gegenteiliger Meinung bezüglich Arbeitsmoral und Lebensführung waren“, beleidigten sie sich gegenseitig. Zudem schlug der 77-Jährige schließlich der 38-Jährigen mit der Unterseite eines Besens auf den Rücken. Diese wurde hierbei leicht verletzt, musste allerdings nicht ärztlich behandelt werden. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung – und den Schwiegervater zudem eine Anzeige wegen Körperverletzung. (dz)

