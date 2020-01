Schwimm-Marathon für die Rettung des Hallenbads

Plus Eine besondere Aktion setzt Zeichen gegen das Bädersterben. Knapp 400 Teilnehmer demonstrieren, wie wichtig ihnen die Einrichtung ist. Unterdessen zeichnet sich etwas ab.

„Das ist schon eine Herausforderung.“ Christian Anton hat vor dem, was er da vor der Brust hat, gehörigen Respekt. 24 Stunden wird er nun nur eines im Kopf haben: Schwimmen. Sein Team ist relativ groß, sodass ihm dazwischen Pausen bleiben. „Vielleicht kann ich sogar sechs Stunden schlafen“, ist der 34-jährige Mertinger zuversichtlich. Christian Anton ist einer von 395 Sportsfreunden, die sich im Hallenbad in Bämenheim treffen.

Christian Anton hat am Wochenende viel Zeit im Wasser des Hallenbades Bäumenheim verbracht. Er nahm am 24-Stunden-Schwimmen teil. Bild: Helmut Bissinger

Sie wollen zusammen Bahn um Bahn im Becken schwimmen, zumindest symbolisch Berlin erreichen. „Wir wollen hier ein Zeichen setzen“, sagt Verena Müller, stellvertretende Landesjugendleiterin der Wasserwacht in Bayern. Sie springt auch selbst ins warme Nass.

Auch prominente Politiker springen ins Wasser

24 Stunden später gibt es schon einige Ausfälle, aber auch Schwimmerinnen und Schwimmer, die leistungsstark das Pensum absolviert haben. 24 Stunden hat Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler ( CSU) nicht Zeit, aber auch er schwimmt einige Runden. Sein Landtagskollege Fabian Mehring (Freie Wähler) muss passen. Aber beide sind sich einig: „Es geht darum, dieses Hallenbad zu erhalten.“ Auch Christian Anton ist daran gelegen, dass er in Bäumenheim schwimmen kann. Nach einem längeren Aufenthalt in Frankreich ist er nach Mertingen gezogen „und da war dieses Hallenbad ein wichtiger Faktor bei der Abwägung der Lebensqualität“. Seine Frau versucht im Moment hier im Alter von 35 Jahren noch Schwimmen zu lernen und Töchterchen Andrea absolviert in Bäumenheim mit ihren knapp sechs Jahren ebenfalls einen Schwimmkurs.

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler sprang für die Aktion ins Wasser. Bild: Helmut Bissinger

Für Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka sind solche Aussagen eine Motivation, das Hallenbad zu erhalten. Dass es knapp 400 Teilnehmer gibt, wertet Michael Haller, der Vorsitzende der ausrichtenden Wasserwacht Bäumenheim, als einen Auftrag, ganz nach der Devise von Verena Müller: „Jeder ist im Kampf gegen das Bädersterben wichtig.“

Dabei gibt es hinter verschlossenen Türen, wie man hört, eigentlich schon konkrete Überlegungen. Dazu äußern wollen sich die Verantwortlichen nur unter vorgehaltener Hand. Martin Paninka gibt sich aber optimistisch. Er hofft, dass noch vor den Kommunalwahlen am 15. März konkrete Weichen gestellt werden können. Alles deutet darauf hin, dass das Hallenbad in Bäumenheim eine Zukunft hat. Es soll wohl, so die aktuellen Gedankenspiele, zunächst der Spitzhacke zum Opfer fallen, ebenso wie das direkt angeschlossene Schulgebäude. Bad wie auch Schule könnten danach in einem gemeinsamen Komplex am gleichen Platz neu gebaut werden.

Ein Neubau für Schule uns Bad?

„Wir wollen zeigen, wie wichtig das Bad und das Schwimmenlernen für uns und viele andere ist“, sagt Michael Haller, der Chef der Wasserwacht Bäumenheim. Er ist von der Resonanz des 24-Stunden-Schwimmens begeistert. Mit großem Elan hat Haller mit annähernd 50 Helferinnen und Helfern das Schwimmen organisiert: Da gibt es eine Essensstation mit Kaffee und Kuchen, mit Schnitzel und mit Frühstück, in der Turnhalle über dem Hallenbad Schlafgelegenheiten.

24-Stunden-Schwimmen für das Hallenbad Bäumenheim Bild: Helmut Bissinger

Im einzelnen aber auch im Team kann man die Herkulesaufgabe angehen. Eine, die sich der Herausforderung stellt, ist Melanie Ruider aus Bäumenheim. Ein bisschen hippelig wartet sie auf ihren ersten Einsatz. Es gibt eine Spaß-, eine Gemütlichkeits- und eine Hobby-Bahn. Wie sie sich am Ende fühlen wird? „Keine Ahnung.“ Aber es werde in jedem Fall in der Nacht aufregend.

Ein „dickes Brett“ will der Abgeordnete Fackler bohren, „um möglichst hohe Fördergelder für Sanierung oder Neubau locker zu machen“. Sein Kollege Mehring ist guter Dinge, denn das Konzept, Schule und Bad gemeinsam neu zu bauen, verspreche gute staatliche Zuschüsse. Erste Gespräche seien jedenfalls positiv verlaufen.

Die Bilanz nach 24 Stunden im Becken

Szenenwechsel, 24 Stunden später: Das Buffet mit 40 selbstgebackten Kuchen ist fast geräumt. 26 Kilogramm Bananen sind verspeist, ebenso wie 120 Portionen Gulaschsuppe und 300 Semmeln. Am Ende werden die Schwimmer aus Harburgvor dem Team „Die pinken Schwertfische“ als Beste dekoriert, 67 Stundenschwimmabzeichen vergeben. Das beste Team hat 3208 Bahnen absolviert, insgesamt sind es 51420 Bahnen (was 1285 Kilometern entspricht). Dass man am Ende sogar über das Ziel hinausgeschossen u ist (also über Berlin hinaus) ist eine Zugabe. Für Michael Haller zählt: „das Signal, dass Schwimmen cool ist.“