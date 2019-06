vor 30 Min.

Schwimmen für jedermann

Neunte Auflage der Veranstaltung in Riedlingen

Die Wasserwacht Donauwörth führt am Sonntag, 30. Juni, am Riedlinger Naherholungsgebiet bereits das neunte Donauwörther Jedermannschwimmen durch.

Im Vordergrund dieser Veranstaltung steht, den Spaß am Schwimmen zu fördern. Diesem Motto kamen in den letzten acht Jahren insgesamt bereits über 1000 Schwimmer nach.

Den Teilnehmern wird unter der Aufsicht von Rettungsschwimmern die Möglichkeit gegeben, eine Schwimmstrecke ihrer Wahl (200, 400, 700 Meter) schwimmend zurückzulegen.

Alle Schwimmstrecken führen entlang des Uferbereiches um die Halbinsel des Badesees herum. Auch noch während des Schwimmens kann die Länge der Strecke frei gewählt werden. An den jeweiligen Punkten sind Ausstiegshilfen angebracht.

Die Verantwortlichen der Donauwörther Wasserwacht betonen, dass es sich hierbei um keinen Wettbewerb handelt und jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, die jeweilige Schwimmstrecke in aller Ruhe und ohne Zeitdruck zurückzulegen. Deshalb findet bei dem Jedermannschwimmen auch bewusst keine Zeitmessung statt. Für diesen Grundgedanken spricht laut Wasserwacht, dass in den letzten acht Jahren das Alter des Teilnehmerkreises zwischen fünf und 84 Jahren lag.

Vor den „Jedermännern“ wird den sportlich Ambitionierten die Möglichkeit gegeben, die lange Strecke (gut 700 Meter) mit Zeitmessung zurückzulegen.

Alle Schwimmer erhalten für ihre Teilnahme eine Medaille und können anschließend noch bei hausgemachtem Kuchen und Kaffee wieder ihre Kräfte auftanken.

Wie in den vergangenen Jahren bieten die Organisatoren verschiedene Preise an. So wird wieder unter anderem die stärkste teilnehmende Gruppe, der älteste und jüngste Teilnehmer oder Teilnehmerin mit einem Geschenk belohnt. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat wieder Oberbürgermeister Herr Armin Neudert übernommen. Der Start der „Jedermänner“ erfolgt um 11.15 Uhr.

Die Sportler starten eine dreiviertel Stunde vorher. Eine Anmeldung ist bis kurz vor dem Start vor Ort möglich. (dz)

