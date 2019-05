vor 38 Min.

Sechs Halbe ohne Pinkeln

3 Männer nur mit Gitarre: Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr sorgen in Bäumenheim für einen Lacher nach dem anderen.

Von Daniela Graf

„Na, seids enttäuscht, dass mia ned nackad san?“, grinst Roland Hefter, nachdem die drei Männer nur mit Gitarre die Bühne zwar mit denselben, aber auch in Kleidung (anders als auf den Plakaten prophezeit) die Bühne enterten. Erster Lacher – und die drei haben das Publikum auf ihrer Seite, versprechen, dass zumindest jeder mit einem Lächeln nach Hause geht. Aber von vorne:

„Drei Männer nur mit Gitarre“, das sind, wie der Name schon sagt, drei Gitarristen, die sich für mittlerweile zwei Alben zusammengetan haben. „Oana muass ja macha“ – so nennt sich das druckfrische Album und Bühnenprogramm, welches Steff Keller, Roland Hefter und Michi Dietmayr zusammen auf die Beine gestellt haben und am Samstagabend in der Bäumenheimer Schmutterhalle zum Besten gaben.

Auch ein paar Solostücke

„Die G’schicht von de drei Männer“ handelt von ihnen als quasi glänzender „Drei-Männer-Traum“. Sie wären nicht schlanker geworden, aber es war ja auch keiner krank ... Als Einzelkünstler präsentieren Roland, Michi und Steff ein paar ihrer Solostücke. „Des werd scho no“, singt Hefter und baut in das Stück und weitere Lieder einige Anekdoten und Lacher ein.

„Wie schaut’s mit’m Alter aus?“, fragt er und beantwortet selbst „alle gleichalt, gell da is die Zukunft näher als die Vergangenheit ...“ – Das Publikum brüllt. Es geht um „Zellulite-Partner“, ein zu persönliches „Guten Tag“ als Begrüßung in der Sauna und dass „Sechs Halbe ohne Pinkeln“ beim Baden als „Freestyle“ bezeichnet werden kann.

Sächsischer Dialekt beim Liebesspiel

Michi Dietmayr singt das folgende Lied ausschließlich für „ganz liabe Leid ... Griasdz eich, Landshut!“ und beweist, wie sächsischer Dialekt das Liebesspiel tötet. Des Weiteren veranschaulicht er mit dem Beispiel „Mamis beim Fußball“, dass das mit dem „Weltfrieden net geht!“

Der Keller Steff ist der dritte Drei-Männer-Mann und eigentlich nur dabei, „weil die anderen keinen Führerschein ham.“ Das hätte sich aber geändert ... Mit einem nicht ganz jugendfreien Gassenhauer, präsentiert er „38 Jahre unausgesprochene Erotik“ – „zu bratzad“, sagt man dazu dahoam und die Zuhörer sollen bitte ganz erotisch mitklatschen.

Anschließend geht es um Lebenslauf, mit manchmal mehr Lauf als Leben, Berufswahl und Familie. Mit „Narrisch“ zeichnet Keller die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Dann passiert es: Während sich Steff wild die Haare rauft, um seinen „Babba Herbert“ zu imitieren, verliert er zunächst sein Plektrum in der wilden Mähne, verschluckt ein Haar auf der Suche danach und keucht wegen „Luftverlust“ – „Dritter Drei-Männer-Mann verendet live – aber Abend war schön“, scherzt er, zitiert seinen „Babba“: „Woasst Bua, ’s gibt Deppen und Indianer ... und du host koa Zelt!“ Vor der Pause geht no oana, weil „Oana muass ja macha ... und das am besdn glei“.

Nicht nur zünftig bayrisch beherrschen die drei, sondern auch melancholisch und „a bissl eansta“ bei „Schenk ma a Liacht“ oder „Bin wieder frei“ – auch mit Mundharmonika (Keller) und Trompete (Hefter).

Am Schluss doch noch ein bisschen nackig

Wer sich nun ein bisschen über die nicht gezeigte Nacktheit der Gitarristen echauffiert hat, wurde am Ende doch belohnt. Schnell standen Steff Keller, Roland Hefter und Michi Dietmayr mit gestählten Oberkörpern „im Speckmantel“ („Des mit dem Sixpack steht uns ned“), vor den 400 jubelnden Gästen und spielten „Vom Herrgott“... und jeder verließ zumindest mit einem Lächeln die Bäumenheimer Schmutterhalle.

Weitere Informationen und Veranstaltungen des Kulturclubs „Original 82“ Bäumenheim im Internet unter www.kcb82.de

