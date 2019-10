vor 51 Min.

Seht, was die Liebe tut

Das Ensemble SaltimBarocca beschloss die Harburger Kulturtage mit erlesenen Werken

Von Andrea Hutzler

Mit einem Konzert der Extraklasse endeten die heurigen Harburger Kulturtage, die in den vergangenen 20 Jahren zu einer festen Größe in der Region angewachsen sind. Im wunderschönen Ambiente des Festsaals auf der Harburg gastierte das Ensemble SaltimBarocca unter der Gesamtleitung von Bernd Jung und beeindruckte mit erlesenen Werken der Renaissance und des Barock.

Neben der ausgezeichneten Akustik des Saals trugen auch die historischen Instrumente der acht Instrumentalisten sowie der Sänger Wolfgang Frisch-Catalano dazu bei, dass die Werke authentisch klangen und so zu Zeitzeugen der geistlichen und höfischen Musik des 16. und 17. Jahrhunderts wurden. Mit einem ausgeprägten Gespür für die Tempi und Phrasierungen dieser Zeit gelang den Akteuren unter dem Motto „Miracolo d’amore – Von irdischer und himmlischer Liebe“ ein einzigartiges Musikerlebnis.

Dabei hatte das Ensemble sehr kurzfristig die Flötistin Stefanie Pritzlaff verpflichtet, die für die erkrankte Stammflötistin einsprang. Mit ungeheurer Spielfreude und Dynamik riss sie das Publikum in Werken wie der Canzone aus „La Cattarina“ oder der „Ciaccona“ des italienischen Komponisten Tarquinio Merula mit. In Windeseile und auf technisch höchstem Niveau spielte sie der Violinistin Julia Schweiger die kleinen Motive zu, die diese ebenso flink aufnahm, weiterführte und zurückgab. Die beständige, ruhige Größe in diesen äußerst temperamentvoll gespielten Werken waren die Basso-continuo- Instrumente mit Bernd Jung am Cembalo, Hanna Obermeier-Liebl (Chitarrone), Wolfgang Duile (Violone) und Miriam Seybolth (Barockcello). Rhythmisch absolut präzise und souverän steckten sie den harmonischen und rhythmischen Rahmen der interpretierten Stücke ab. Vor allem in Alessandro Scarlattis „Sinfonia a-Moll“ sowie in Antonio Vivaldis „Concerto g-Moll“ mit dem Beinamen „La Notte“ spielten die zweite Violinistin Dorothea von Kietzell (Barockvioline) und Christiane Friedrich (Barockviola) eine harmonisch wichtige Rolle, um den vollen, warmen, nahezu sinfonischen Klang der Werke zu unterstreichen.

Einen wesentlichen Teil zum Gelingen des Abends trug nicht zuletzt der Tenor Wolfgang Frisch-Catalano bei. Mit seiner äußerst wandlungsfähigen Stimme empfand er das fast kindliche Flehen der Menschen in Buxtehudes „Herr, wenn ich nur dich hab“ nach, intonierte trostreich J. S. Bachs Arie „Seht, was die (Jesu) Liebe tut“ oder besang verträumt Alessandro Grandis „O quam pulchra es“ (Oh, wie schön du bist). Mit dem angenehm warmen Timbre seiner Stimme sowie seiner prägenden Ausstrahlung faszinierte er das Publikum, wobei die Instrumentalisten ihm breiten Raum zur Entfaltung boten. Ein äußerst erhebender Abschluss der Harburger Kulturtage!

Themen folgen