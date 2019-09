vor 6 Min.

„Seid stolz auf euer Handwerk“

61 Lehrlinge aus Nordschwaben haben ihren Abschluss. Silberne Ehrennadel für Ulrich Reitenberger

Das Brautpaar düste gerade mit dem schnittigen, schwarzen Porsche davon, als die ersten Auszubildenden mit ihren Eltern und Ausbildern kamen. Das Schloss Höch-städt erlebte jüngst gleich zwei freudige Ereignisse: eine standesamtliche Trauung und die Freisprechungsfeier der Bauinnung Nordschwaben. Genauso wie Braut und Bräutigam strahlten, so strahlten auch die Lehrlinge, als sie sich von ihren Plätzen erhoben und von Paul Brugger, Vize-Präsident HWK Schwaben, feierlich und nach altem Ritus freigesprochen wurden und sich nun Gesellen nennen dürfen.

Grund zum Strahlen hatten vor allem die Besten: Sven Appel (bester Maurer und 3. Kammersieger), Lukas Steinmeyer (zweitbester Maurer und 3. Kammersieger), Tanja Remmele (beste Straßenbauerin und 1. Kammersiegerin), Luca Daniel Zeiser (bester Isolierer und Landessieger), Theresa Schäfner (zweitbeste Isoliererin) und Ahmadzia Nazari (bester Maler). Doch auch im Übrigen konnte die Bauinnung viele grandiose Einser-Notendurchschnitte beim Berufsschulzeugnis verzeichnen. Die Lehrzeit ist vorbei. Doch, so betonten Obermeister Werner Luther und Landrat Leo Schrell in ihren Grußworten, sollen sich die Gesellen nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern immer lernbereit bleiben. So stellte Obermeister Werner Luther zum Beispiel den Meisterbrief oder ein weiterführendes Studium in Aussicht. Er betonte: „Es gab noch nie so große Chancen wie heute.“

Ebenso machte Paul Brugger, Vize-Präsident der HWK Schwaben, in seiner Festansprache den Gesellen Mut: „Sie werden mit an der Zukunft unseres Landes bauen. Denn das bauende und ausbauende Gewerbe ist ein Schlüsselgewerbe.“ Er dankte außerdem Ausbildern, Lehrern, Innungen und den Eltern, denn: „Mit der Ausbildung haben sie (die Lehrlinge, Anm. d. Red.) das Fundament für ihren Weg im Handwerk gelegt. An diesem Fundament haben sie vor allem selbst gebaut. Aber, das wissen sie vom Bau, alleine geht es nicht.“

Einig waren sich alle Redner an diesem Abend über den hohen Stellenwert der handwerklichen Ausbildung, die glänzenden Zukunftsaussichten der Gesellen und den Stolz auf ihren Berufsstand. Einer machte dies deutlich: Ulrich Reitenberger. Er erhielt an diesem Abend die Silberne Ehrennadel aufgrund seiner großen Verdienste um das Handwerk, unter anderem seinem langjährigen Engagement in der Bauinnung und der Kreishandwerkerschaft. Auf seine Initiative hin gibt es das Messezelt Handwerk an der Berufsinformationsmesse „Fit for Job“. Vor drei Jahren regte er die Zusammenlegung der Bauinnungen Dillingen und Donau-Ries zur Bauinnung Nordschwaben an. Der Geehrte rief den Freigesprochenen voller Inbrunst zu: „Seid stolz auf euer Handwerk!“ und erntete dafür tosenden Applaus des Publikums.

