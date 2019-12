vor 12 Min.

Seit 40 Jahren bei Zott

Die Molkerei Zott ehrt 70 Mitarbeiter. Fünf davon sind bereits seit 40 Jahren im Unternehmen. Auch Seniorchefin Frieda Reiter

Mertingen/Rain Die Inhaberfamilie und die Geschäftsleitung der Genuss-Molkerei Zott haben im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung im Blumencafé in Rain insgesamt 70 Mitarbeitern für ihre langjährige Verbundenheit mit dem Unternehmen gedankt.

43 Angestellte sind seit zehn Jahren bei Zott, 22 blicken bereits auf eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit zurück und fünf Jubilare halten der traditionsreichen Molkerei sogar seit 40 Jahren die Treue.

Die Geschäftsführende Direktorin Christine Weber dankte den Jubilaren in ihrer Rede für die vielen Jahre, in denen sie sich in das Unternehmen einbrachten. Es gebe viele Faktoren, die zum Erfolg eines Unternehmens beitrügen, doch der entscheidende Erfolgsfaktor für Zott seien die engagierten Mitarbeiter, freute sich Christine Weber. Alle Jubilare hätten tatkräftig ihren persönlichen Teil dazu beigetragen, dass die Genuss-Molkerei heute so groß und erfolgreich sei.

22 Mitarbeiter gehen in den Ruhestand

22 Mitarbeiter verabschiedete Zott in den Ruhestand. Mit Wehmut, wie das Unternehmen betont, jedoch auch mit Freude für die Neu-Ruheständler über ihren neuen Lebensabschnitt. Hier könnten sie sich nun vielem widmen, was in ihrer aktiven Berufszeit bisher vielleicht zu kurz gekommen sei.

Bei Zott gehen Ruheständler jedoch niemals ganz. Das Unternehmen pflegt die Verbindung zu ihren Mitarbeitern auch nach ihrer aktiven Zeit. Sie werden beispielsweise über die Mitarbeiterzeitung weiterhin über Aktuelles in der Molkerei informiert und viele nehmen gerne an der jährlichen Weihnachtsfeier für Zott-Pensionäre mit Seniorchefin Frieda Reiter teil. (dz)

