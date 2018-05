vor 50 Min.

Seit Jahrzehnten bei der Donauwörther CSU

Der Ortsverband ehrt treue Mitglieder. Kandidaten für anstehende Wahlen stellen sich vor.

Donauwörth Die Vorstellung der CSU-Kandidaten im Landkreis für die Landtags- und Bezirkstagswahlen sowie Ehrungen der Mitglieder standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbands Donauwörth im Posthotel Traube. „Wir sind sehr gut aufgestellt und setzen auf Bürgernähe und Teamgeist, um für unsere Partei das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, so der Ortsvorsitzende Wolfgang Fackler. Als Landtagsabgeordneter übernimmt er als Direktkandidat für den Stimmkreis Donau-Ries wieder die „Kapitänsrolle“ im anstehenden Wahlkampf.

Auf der Liste für den Landtag kandidiert Franz Ost. Der Kreisrat und Kreisvorsitzende der Jungen Union will als Vertreter der jüngeren Generation „frischen Wind in die Politik bringen“, so der 32-Jährige. Für Kontinuität steht der amtierende Bezirksrat Peter Schiele. Der Fremdinger würde gerne seine Arbeit im „Sozialparlament“ fortsetzen. Als Listenkandidatin für den Bezirkstag geht wieder Claudia Marb ins Rennen.

Ein engagiertes Jahr liegt hinter dem CSU-Ortsverband Donauwörth, wie Fackler in seinem Bericht veranschaulichte. Neben den obligatorischen internen Sitzungen hob er insbesondere die Bürgerdialog-Veranstaltungen in der Parkstadt, in Berg und in der Kernstadt sowie das politische Starkbierfest in der Kantine der Firma Grenzebach in Hamlar zusammen mit den Ortsverbänden Bäumenheim, Mertingen und Oberndorf hervor. Fackler bedankte sich auch bei seiner Vorstandschaft und Oberbürgermeister Armin Neudert für die gute und zielführende Zusammenarbeit.

Dass der Ortsverband auf soliden finanziellen Beinen steht, zeigte der Bericht von Schatzmeisterin Isabel Gatterer-Loh. Die Basis für einen erfolgreichen Ortsverband bildet aber nicht das Geld, sondern bilden vor allem die treuen Mitglieder. Mit Luise Zellmer, Jos Bäuerle, Konrad Stegmüller, Konrad Speer, Ulrich Vellinger und Walter Walden ehrte der Ortsvorsitzende Fackler sechs der insgesamt 173 Mitglieder für 40-jährige Treue. (dz)

