15.02.2020

Seit vielen Jahren beim SV Eggelstetten

Bei der Versammlung des SVE gibt es zahlreiche Ehrungen. Es geht aber auch um wichtige Zukunftspläne

Ehrungen für treue Mitglieder haben im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SV Eggelstetten gestanden. Im Vereinsheim begrüßte Vorsitzender Georg Kühling die Anwesenden, darunter 67 Mitglieder, und berichtete über das vergangene Vereinsjahr. Höhepunkt war im November der Ehrenamtstag anlässlich des 70–jährigen Bestehens, bei dem unter anderem die Gründungsmitglieder geehrt wurden.

Stephan Braunwarth berichtete über die Mitgliederentwicklung und die Finanzen, anschließend referierten die Bereichsvorstände Gabi Stempfle (Turnen und Gymnastik), Nina Kneucker (Kinderturnabteilung), Josef Schefstos (Seniorenfußball), Kurt Jung (Jugendfußball) und Franz Edler (Fitness) über das Vorgehen im vergangenen Jahr in ihren Sparten. Kühling äußerte seine Hoffnung, dass nach dem Umzug des Kindergartens in die neuen Räumlichkeiten die Übernahme des Erdgeschosses in der alten Schule möglich sei. Es sei beim Gemeinderat beantragt und werde erneut besprochen, sobald die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats erfolgt sei. Anschließend kam der amtierende Rathauschef Hubert Eberle zu Wort und gratulierte dem Verein zu seiner Gemeinschaftsleistung. Er bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen und besonders auch beim Vorsitzenden Georg Kühling.

Für 25–jährige Vereinsmitgliedschaft wurden Patrick Krejtschi, Christian Kühling, Mario Kühling, Julia Gutteck, Michaela Dallmair, Stefanie Lesiak, Johanna Scheuing und Christine Rößle geehrt. Auszeichnungen für 50-Jährige beim SV Eggelstetten erhielten Felix Bürger, Erwin Dirr, Thomas Dreher, Georg Höck, Helmut Hofmann, Helmut Kühling, Wolfgang Kühling, Peter Eder, Leonhard Schneider und Josef Wiedemann. Bei der abschließenden offenen Diskussion kam die Frage eines Plan B auf, falls es nicht möglich sei, die Erdgeschossräume in der alten Schule zu nutzen. Vorsitzender Kühling antwortete, er baue fest auf die Überlassung dieser Räumlichkeiten, da es für den Verein nicht möglich sei ein Gebäude eigens zu erwerben oder zu vernünftigen Konditionen zu mieten. (dz)