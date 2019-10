11:45 Uhr

Sekundenschlaf verursacht Unfall auf der B2

Wegen Sekundenschlafs krachte es auf der Bundesstraße 2 zwischen Donauwörth und Kaisheim.

Ein 55-jähriger Mann aus dem Bereich Weißenburg war am Montag kurz nach 16 Uhr mit seinem Auto auf der B 2 von Donauwörth in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Kaisheim-Nord kam er nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab, querte die Gegenspur und krachte im gegenüberliegenden Bankett gegen zwei Leitpfosten. Diese wurden dadurch beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt kam dem 55-Jährigen laut dessen Angaben kein anderes Fahrzeug entgegen. Beim Unfallfahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen VW Touran mit Eichstätter Kennzeichen. Verkehrsteilnehmer, die durch die Aktion eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (dz)

