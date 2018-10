18:30 Uhr

„Selber g’macht“ kommt in Harburg gut an

Mächtig was los war am Sonntag in Harburg: Beim Herbstmarkt liefen viele Verkaufsstände unter dem Motto „Selber g’macht“.

Tausende von Besuchern strömen zum Markt in der Burgstadt.

Von Daniela Graf

Der Herbstmarkt in Harburg hat sich zu einer Großveranstaltung entwickelt. Verantwortlich dafür ist augenscheinlich das Motto „Selber g’macht“, unter dem heuer erneut ein Großteil der Stände lief. Zum zweiten Mal erwies sich dieses Konzept als Besuchermagnet. Über 60 Fieranten hatten für die Auflage am Sonntag in ihrer Freizeit mit Liebe zum Detail kreative Waren hergestellt.

Bei strahlendem Sonnenschein platzte Harburg quasi aus allen Nähten. Vor allem am Nachmittag strömten die Besucher in Scharen in die Altstadt und es ging nur noch in kleinen Schritten vorwärts. „Es haben sich doppelt so viele Aussteller angemeldet als im vorigen Jahr“, erklärte Markus Anslinger vom örtlichen Gewerbeverband.

Die Verkaufsstände verteilten sich vom Marktplatz aus in die Nördlinger Straße, die Donauwörther Straße und die Egelseestraße. Der Markt könnte sich zu einem richtigen Höhepunkt entwickeln, stellte Anslinger fest. Neben Genähtem, Gestrickten, Gehäkeltem und Geschweißtem, gab es auch Produkte aus Papier, Stein, Beton und Holz. Selbst alte Fenster mit schönen Sprüchen standen zum Verkauf.

Kulinarisch hatte die Stadt unter anderem auf französische Köstlichkeiten gesetzt. Überbackene Austern, verschiedene Käsesorten und Weine konnten verkostet werden. Die hatte eine Delegation aus der Partnergemeinde Gouville mitgebracht. Für den traditionellen Bayern stand natürlich auch die altbewährte Bratwurst auf der Speisekarte.

Bürgermeister Wolfgang Kilian begrüßte in seiner Ansprache die Reisegruppe aus Frankreich und zeigte sich stolz auf die Harburger Stadtkapelle, die in diesem Jahr beim Trachten- und Schützenumzug in München dabei war.

