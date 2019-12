Seltene Arten auf der Deponiefläche?

Plus Die Lech-Stahlwerke wollen in Holzheim die geplante Schlackedeponie verwirklichen. Doch auf einer dafür nutzbaren Fläche kommen wohl seltene Vögel vor

Seit Jahrzehnten beschäftigt das Thema der Schlackedeponie in Holzheim die Gemüter. Jahrelang ging es um die Frage der Wegnutztung zu dem vorgesehenen Areal. Jetzt geht es um den Naturschutz.

Die Lechstahlwerke (LSW) aus Herbertshofen planen nahe Holzheim eine Deponie für Elektroofenschlacke. Bild: Manuel Wenzel

Die Lech-Stahlwerke wollen am Ortsrand von Holzheim eine Deponie für Elektroofenschlacke errichten. Um diese aber in die ehemalige Sandgrube einbauen zu können, muss die Firma ein Grundstück betreten und mitnutzen, das einer Eigentümergemeinschaft von Holzheimer Bürgern gehört. Diese wollen aber die LSW auf ihrer Fläche nicht dulden – zumal dort auch die Kapelle Maria Hilf steht, um deren Fortbestand man nach Baubeginn bangt. Deshalb hatte das Unternehmen beim Landratsamt einen Antrag auf Enteignung gestellt. Tatsächlich geht es nicht um Entzug von Eigentum, sondern um ein Nutzungsrecht.

Eigentlich war Stillschweigen vereinbart worden

Eigentlich hatten die Beteiligten vereinbart, nach einem Gesprächstermin im Landratsamt Donau-Ries nicht öffentlich über die Ergebnisse zu sprechen. Doch die Lechstahlwerke äußerten sich jüngst auf Nachfrage dieser Zeitung. Das kam wohl im Amt nicht so gut an. „Man versucht hier über die Presse die Entscheidung des Verfahren vorweg zu nehmen“, kritisiert Rudolf Schubert, zweiter Vorsitzender des Bund Naturschutz im Landkreis. Nun zieht der Bund Naturschutz nach, der nach dem Statement des Pressesprechers recht verwundert über die Zusammenfassung des Gesprächs war.

Zauneidechsen leben auf dem Gelände, über das die LSW zur Schlackedeponie gelangen wollen. Bild: Roland Pilz

Der BN hat in diesem Verfahren nämlich ebenfalls Aktien. Seit 2018 ist der Naturschutzverband mit einer sogenannten Dienstbarkeit für Teile des betroffenen Gebietes in einer Größe von 5600 Quadratmetern beauftragt. Will heißen: der BN kümmert sich um das Areal. Jahrzehntelang lag die Sandgrube brach. Das nutzten viele Arten, um sich dort anzusiedeln. Schubert hat dort seltene Vogelarten wie die Dorngrasmücke und den Sumpfrohrsänger festgestellt. Durch bereits durchgeführte, illegale Abholzungen auf dem Areal habe der Bestand bereits etwas gelitten. Zauneidechsen kommen dort vor und auch eine Art des Blatthornkäfers – auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten – hat dort seinen Lebensraum. Zudem gibt es auf dem sandigen Boden riesige Vorkommen von Ameisen. „Diese Tierbestände sollten in einer Artenschutzprüfung nochmals geklärt werden“, erklärt Andreas Helber, Kreisvorsitzender des BN. Der Sprecher der Lechstahlwerke, Markus Khim, hatte lediglich von einer ökologischen Baubegleitung gesprochen, die wohl notwendig sein würde. Laut der BN-Vorsitzenden habe man den Lechstahlwerken bereits mehrfach angeboten, die betroffenen Grundstücke gegen ein anderes Areal zu tauschen. Das haben man abgelehnt.