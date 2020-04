vor 48 Min.

Senior stürzt mit E-Bike: Helm bewahrt ihn vor Schlimmerem

Der 86-Jährige kommt nahe des Riedlinger Baggersees mit seinem Elektrofahrrad ins Straucheln und stürzt. Dass es ihn relativ leicht erwischt, hat einen Grund.

Dass er einen Fahrradhelm trug, hat einen 86-Jährigen Mann bei einem Sturz von seinem Elektrofahrrad wohl vor schwereren Verletzungen bewahrt. Der Donauwörther fuhr am Mittwoch um 16.20 Uhr mit seinem E-Bike vom Kesseldamm kommend um den Riedlinger Baggersee herum. Auf einer geteerten Verkehrsfläche kurz vor dem Posthof geriet der Rentner aus eigener Unachtsamkeit in das gekieste Straßenbankett und kam ins Straucheln, wie die Polizei mitteilt.

Der Senior verlor in der Folge die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte ungebremst zu Boden. Da er einen Fahrradhelm trug, wurde der 86-Jährige durch den Sturz nur leicht verletzt: Er erlitt eine Schürfwunde an der linken Hand sowie eine tiefe Wunde am linken Knie.

Eine Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst fand lediglich vor Ort statt. Am E-Bike entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. (dz)

