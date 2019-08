05:21 Uhr

Senioren des Bürgerspitals werden zu Fotomodellen

Ein bisschen Rouge, ein wenig Kajal, ein hübsches Kostüm und die passende Frisur: So werden die Bürgerspital-Bewohner zu Fotomodellen.

17 Bewohner des städtischen Heimes stehen vor der Kamera. Es laufen Vorbereitungen für einen ganz besonderen Kalender, der Ende des Jahres erscheinen soll

Überall hängen Kleider, Hüte, Unterröcke, Schmuck und weitere Accessoires. Ein großer Spiegel ist aufgebaut und auf einem Tisch türmen sich Puder, Make-up, Lidschatten, Haarspray und sonstige Kosmetikartikel. Es sieht aus wie in einer Theater-Garderobe. Doch der erste Eindruck täuscht: Tatsächlich ist der Ort des Geschehens der Taufersaal im Bürgerspital Donauwörth. Da die Einrichtung kommendes Jahr ihr Jubiläum „600 Jahre Bürgerspital“ feiert, hat das Team um Heimleiterin Claudia Riedelsheimer eine besondere Idee geboren. Nämlich die, einen Jahreskalender 2020 zusammen mit den Senioren zu gestalten, die zu diesem Zweck in die Rolle von Fotomodellen schlüpfen.

Solche Kalender kennt man inzwischen aus allen möglichen Lebensbereichen. Besonders verbreitet sind die Bauernkalender mit posenden Landwirten oder deren Frauen.

Senioren tragen historische Gewänder

Das Prinzip in Donauwörth ist ganz ähnlich – und doch ein bisschen anders. Denn hier tragen die Senioren-Models beim Fotografen-Shooting spezielle Kostüme. Sie schlüpfen in mittelalterliche Gewänder und gehen – stilgerecht – vor historischen Gebäuden Donauwörths in Stellung, wo der Fotograf sie anleitet.

Das ungewohnte Treiben macht den Teilnehmern richtig gute Laune: Es herrschen ein eifriges Geschnatter und ein aufgeregtes Hin und Her. „Was für ein Kleid soll ich anziehen?“ fragt Frau Hirle, eine Bewohnerin aus dem Bürgerspital. Da wird ausgewählt, mit den Augen Maß genommen, was wohl passen könnte und welche Farbe wohl wem am besten steht. Dann wird anprobiert, zurechtgezupft und das Ergebnis überprüft. Frau Hirle ist sichtlich begeistert, nachdem sie ins Kleid geschlüpft ist und sich nach der Maske bewundernd im Spiegel betrachtet. Markus Sommer, der Fotograf, der das Projekt begleitet: „Es ist wunderschön mit anzusehen, wie die Bewohner bei dem Fotoshooting aus sich herausgehen und Spaß daran haben, sich zu verkleiden und schön herrichten zu lassen.“

Kalender zum Jubiläumsjahr 2020

Jetzt sind die Fotos im Kasten, die Kostüme sind wieder verräumt, die Models sind abgeschminkt. Jetzt geht es daran, die Ergebnisse zu sichten und weiter zu gestalten. Der Seniorenkalender zum Jubiläumsjahr 2020 des Bürgerspitals soll rechtzeitig fertig sein, damit er ab Ende des Jahres zu erhalten ist.

Zudem plant das Bürgerspital weitere Aktionen zum Jubiläumsjahr wie beispielsweise Konzerte in der Spitalkirche oder einen Malwettbewerb. „Unsere Veranstaltungen sollen das Bürgerspital für alle Menschen öffnen. Wir wollen Teil der Stadt Donauwörth und ihrer Bürger sein“, so sagt Claudia Riedelsheimer, die Einrichtungsleitung des Bürgerspitals, die das Foto-Projekt mit sichtlicher Freude und Inspiration mitgestaltet und begleitet hat. (dz/wüb)

Lesen Sie auch: Neues Bürgerspital in der Parkstadt? , Im Landkreis Donau-Ries fehlen massiv Pflegekräfte

Themen Folgen