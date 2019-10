11:34 Uhr

Seniorin auf E-Bike verletzt sich schwer

Die Polizei wurde zu einem Unfall in Nordheim gerufen. Eine 74-Jährige wurde beim Sturz vom Rad verletzt und musste ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer übersieht die Radlerin.

Ein 56-jähriger Mertinger wollte am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr mit seinem Auto aus dem Areal des Schrotthandels in Richtung Nordheim ausbiegen. Beim Herausfahren übersah er eine auf dem markierten und beschilderten Fahrradweg aus Richtung Bäumenheim herannahende 74-Jährige mit ihrem Elektrofahrrad. Die Seniorin kollidierte mit dem Auto und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Sie wurde schwer verletzt vom BRK in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth gebracht. Der Schaden selbst beträgt rund 300 Euro.