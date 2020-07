vor 38 Min.

Seniorin verwechselt Vorwärts- und Rückwärtsgang

Die 77-Jährige kracht in ein geparktes Fahrzeug.

Ein eher kurioser Unfall ist am Montagvormittag in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth passiert. Eine 77-jährige Donauwörtherin wollte auf dem Parkplatz gegenüber der Agentur für Arbeit ausparken und ließ sich hierfür extra von einem 58-jährigen Fußgänger ausweisen. Dabei verwechselte die Seniorin jedoch die Gänge der Handschaltung ihres Pkw und legte versehentlich den Rückwärtsgang ein. Beim Losfahren – das dann in der Praxis ein Rückwärtsfahren war – krachte sie einem hinterhalb geparkten Fahrzeug gegen das Heck. Durch den Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1200 Euro. (dz)

